¿Por qué se otorgan platas fiscales a los templos?

En el sitio WEB del Alcalde de Linares se anuncia, regocijadamente, que se han otorgado fondos para la restauración del Templo Corazón de María de Linares. Sé que el lugar digital de la autoridad edilicia es universal y ese mensaje fue visto y repetido a muchos linarenses.

Me llama un señor, de voz joven y alterada, a mi celular. Son alrededor de las 23 horas. Casi sin saludar, me espeta su molestia: “¿Ud cree, como historiador que me imagino serio, que es lógico se otorguen fondos a un templo de una de las instituciones más ricas del universo como es la Iglesia?”

Intento responderle que no es al templo que se conceden los recursos, sino a un monumento nacional, que es patrimonio de todos. Si se tratase sólo del inmueble religioso, no habría sido favorecido con tal aporte.

Pero el interlocutor no quiere dejar su sitial de interpelador en la certeza de contar con la razón: “La Iglesia está en decadencia, desprestigiada. Linares necesita pavimentos, mejorar barrios, señalética, nada se sabe de la Biblioteca Pública y sin embargo, como por un tubo, el templo logra lo que otras necesidades exigen”

Mis razones no lo mueven de su posición. Termina cortando la llamada sin despedirse.

Repaso la etapa de la declaración de Monumentos Históricos de la región. Con la misma reflexión de la anónima llamada – nunca dijo su nombre – puede argumentarse si es necesario que el Museo de Yerbas Buenas o Villa Alegre sean Monumentos Históricos. ¿Cuántas personas lo visitan? ¿De qué vale – cito palabras de un contestatario poeta local dicha hace años a viva voz durante una charla – recordar batallas, juntar objetos del ayer y mirarlos con nostalgias inocuas? ¿No es todo eso patrimonio de unos pocos?

La verdad que tengo los “pecados” de haber gestionado varios templos como monumentos históricos: el de Villa Alegre, Nirivilo, Corazón de María y Pelarco. Sobre todos cayó la pesada mano del terremoto y todos, salvo Pelarco en cuyas diligencias estamos, ya recibieron recursos para ser restaurados. Si no exhibiesen esa condición histórica, debieran haber sido reparados por los obispados respectivos.

Recuerdo una anécdota: en 1978, cuando iniciaba el trámite para declarar monumento histórico el templo de Villa Alegre; hubo voces concordantes y disonantes. Estas últimas cercanas a la Parroquia. Una tarde piden conversar conmigo los dirigentes de la comunidad católica. Apenas instalados, su presidente me pregunta sin anestesia: “¿Es cierto que el General Pinochet piensa declarar monumentos históricos los templos del país para apoderarse de ellos?”

Ahora, un templo, un museo ¿Es patrimonio de una escasa minoría? Evidentemente que no. Un templo puede ser visitado por católicos, agnósticos, ateos, evangélicos o testigos de Jehová. Su construcción, diseños o valores intrínsecos, no son exclusivos de la autoridad eclesiástica. En el Vaticano, los que lo hemos visitado, entran desde africanos hasta musulmanes. Algunos quieren ver las creaciones de Miguel Ángel o Leonardo Da Vinci. Si en Linares hubiese edificios de notable factura, de otros credos religiosos, podrían ser monumentos históricos y cabría que el Estado los restaurara. Las reglas son iguales.

En Alemania, los campos de exterminio nazi fueron conservados. Las actuales generaciones pueden así ver y entender lo que significó ese horror. No se debe poner una lápida sobre el pasado, cualquiera sea nuestra ideología o posición filosófica. La ley sobre negacionismo que impulsaba una diputada chilena, donde se prohibía hablar del régimen militar bajo pena de presidio, se disolvió con la misma fuerza que emergió. Hasta sus más fieles adeptos se alejaron de la turbia opción.

Que la iglesia pasa por momentos difíciles, es cierto. Pero no por ello se van a dejar caer sus templos. No se eliminó el fútbol del país ni se disolvió la selección chilena cuando se le eliminó del mundial, si es que la comparación vale. En el caso del Corazón de María, me cupo gestionar su declaración de Monumento Histórico por petición de quienes encabezaron esa diligencia, que presidió don Gustavo Nuche Cañón. El Consejo respectivo dio su aprobación sin mayores observaciones y se elevó a esa dignidad por Decreto Supremo del 15 de diciembre de 1995, exactamente un siglo después de su inauguración. Luis Valentín Ferrada, deudo de la fundadora del inmueble, doña Dolores Ferrada, colaboró eficazmente. Una hermosa ceremonia coronó ese trámite.

Hace unas semanas, vi en la Plaza de Santiago a un reducido grupo de personas quienes, con letreros y banderas mapuches pedían se removiera la estatua de Pedro de Valdivia y se alzara la de Lautaro. Similar intento se gestaría en Valparaíso con la efigie de Colón. A ambos se les acusa de ser los iniciadores del sometimiento y exterminio de los pueblos aborígenes. Parecidas intenciones se anidan en otros países americanos.

Hace unos cinco años, concejales de Santiago (y al parecer de comunas cercanas a la capital) quisieron acusar al Ministro de Educación por invertir en la restauración del Palacio Cousiño. Se alegaba que sólo era ocupado por casamientos de gente adinerada o recepciones de embajadores. Creo que el libelo nunca se presentó. Yendo más atrás, a Benjamín Vicuña Mackenna, cuando fue Intendente de Santiago en 1876, le siguieron un juicio por los gastos dilapidadores (según se dijo) efectuados en el cerro Santa Lucia. Don Benjamín perdió el pleito y le remataron algunas propiedades. De ello hoy no se habla.

Si permitimos los fundamentalismos en materias religiosas, culturales o sociales, se corre el riesgo de perder lo logrado. En los años sesenta vi a bandas de hippies rechazando a los héroes patrios y las batallas. Eran los tiempos cuando cursé Castellano en la Universidad de Chile. Grupos fundamentalizados de alumnos de los cursos superiores pedían eliminar el latín – lengua madre del español – los libros de Latorre y Blest Gana y estudiar, en su lugar, a Cortázar, Juan Rulfo o Borges. El realismo mágico “la llevaba”. Sólo lograron sacar al latín de los planes de estudios.

Que el estado se preocupe de los monumentos históricos – sea del origen que fueren – es tranquilizador para la cultura y el patrimonio, de lo cual hay un Ministerio, con poca acción hasta el momento.









JAIME GONZALEZ COLVILLE

Academia Chilena de la Historia