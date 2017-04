Nacional 30-04-2017

Por qué ver "Huye", el imperdible thriller que llega a Chile tras arrasar en EE.UU.

El próximo 4 de mayo se estrenará en salas nacionales la ópera prima de Jordan Peele. La producción independiente logró el apoyo unánime de la crítica y superó con creces su inversión inicial.

A inicios de este año se estrenó en el Festival de Cine de Sundance una película que, se puede vislumbrar, se convertirá en una producción de culto dentro del género de terror. "Huye" ("Get Out"), primer largometraje del actor y guionista Jordan Peele, se adjudicó elogiosas críticas por parte de la crítica especializada y se convirtió en un fenómeno de taquilla. La cinta se centra en la primera visita de un joven afroamericano, Chris (Daniel Kaluuya), a la casa familiar de su novia, Rose (Allison Williams). Si bien la muchacha, de raza blanca, asegura que sus padres no tienen reparos en la diferencia racial de ambos, Chris se da cuenta rápidamente que una atmósfera extraña rodea a los padres de su pareja, los Armitage (Catherine Keener y Bradley Whitford). El protagonista nota, además, que los dos empleados afroamericanos que trabajan en casa de sus suegros se comportan de un modo anormal. Pero no sabe identificar exactamente qué es lo que sucede allí.

La cinta se rodó con un presupuesto de 4,5 millones de dólares y ha recaudado, hasta la fecha, más de US$189 millones en la taquilla internacional. A esta auspiciosa cifra se suma una aprobación del 99% en el sitio Rotten Tomatoes —portal que compila en un mismo lugar las críticas de numerosos medios—. Las claves tras el triunfo de esta producción son numerosas. La principal es el talento de Peele como narrador de historias. Tanto su guión como su dirección logran que el suspenso vaya al alza a medida que avanza el metraje, y que el espectador comience a cuestionar a cada uno de los personajes que aparecen en acción. Por otra parte, el relato logra exponer de manera asertiva, y con tacto, los conflictos raciales que rodan al rol central. Este mérito no es menor, pues es bastante arriesgado sostener un thriller en base a posibles hechos de racismo. Asimismo, se desarrolla con sutileza, pero eficiencia, la confusión que experimenta el protagonista durante su paso por la casa de los Armitage. Esto deriva en que tanto el personaje como la audiencia se cuestione la naturaleza de los enigmáticos anfitriones. El filme se estrenará en Chile el próximo jueves 4 de mayo.