Crónica 20-01-2018

Por remoción de señalética: Alcalde de Longaví respondió a acusaciones de Bomberos

El alcalde de Longaví, Cristián Menchaca, salió al paso de las declaraciones a través de las redes sociales que hizo Bomberos de Longaví respecto a la remoción de una señalética en las afueras del cuartel que no cuenta con autorización del municipio y que estaba instalada en forma ilegal.

Los hechos se desencadenaron cuando el municipio, en el marco de la instalación de la nueva señalética en la comuna, debido a la puesta en marcha de la Ordenanza Municipal Vial que deberá regir a partir del 1 de febrero próximo, procedió a retirar un letrero, lo que generó la reacción airada de los voluntarios que se vio reflejada en las redes sociales, a través del facebook de Bomberos de Longaví.

“Lamento de verdad que bomberos tenga esta sobre reacción como en una campaña política contra mi persona y la gestión de nuestra acción municipal que ha apuntado sólo a generar soluciones a los problemas de la gente. No sé si sólo es una persecución de bomberos o de algunos dirigentes en específico contra mi persona”, expresó el alcalde tras conocer los reclamos.

“Ellos se tomaron la atribución solos de poner un letrero en las afueras de su cuartel. Eso no corresponde, por eso lo retiramos”, aclaró.

“Nosotros estamos en un proceso de ordenamiento de las vías y calles de Longaví, a través de una Ordenanza Municipal que comienza a regir oficialmente el 1 de febrero y nadie puede estar sobre la ley”, agregó.

“Cuando llegó personal municipal a sacar el letrero casi fueron agredidos por voluntarios de bomberos, desconozco quienes fueron esas personas, yo no quiero tomar acciones legales, porque tengo muchos bomberos amigos acá en Longaví, tenemos una buena relación, es un trabajo tan lindo el que hace bomberos, por eso no creo que esto deba pasar a mayores”, puntualizó la autoridad comunal.

“Ellos cometieron una irregularidad de demarcar un estacionamiento y poner un letrero sin autorización. Nosotros vamos a poner en conocimiento de esto a Bomberos a nivel nacional, regional y provincial”, informó.

El alcalde de Longaví reiteró que no existe ninguna animadversión contra los voluntarios e incluso está llano a que se pueda establecer una señalización que permita el estacionamiento de vehículos de emergencia, pero para ello existe un conducto regular el cual se debe respetar, como presentar un escrito al municipio que ingrese por oficina de partes con la solicitud, la cual debe ser analizada por la autoridad y el concejo municipal junto al departamento de Obras.

“Yo los invito para que se acerquen a conversar, para que trabajemos en conjunto pensando en la gente, pensando en el pueblo de Longaví.

No me cabe la menor duda que si Bomberos ingresa una solicitud a la municipalidad estudiaremos de muy buena forma poder tenerles un lugar donde ellos tengan algunos estacionamientos para su compañía, para funcionarios que tengan que hacer alguna diligencia en el cuartel.

Además voy a instruir a inspectores municipales y la gente de parquímetros que aquellas patentes que ellos nos hayan dado, en caso de emergencia cuando tengan que llegar al cuartel y busquen un estacionamiento, se les libere”, explicó detalladamente Cristián Menchaca.