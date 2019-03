Social 08-03-2019

Por segundo año Alumnos de Linares con excelencia académica fueron favorecidos con Beca Municipal



La Corporación Municipal de Linares en solemne ceremonia realizada en el Teatro Municipal entregó la “Beca de Excelencia Académica Presidente Carlos Ibáñez del Campo”, contribución económica se entrega por segundo año y en esta ocasión beneficia a 70 nuevos jóvenes estudiantes, egresados de recintos municipales, para que puedan solventar los gastos de sus estudios superiores.

El Alcalde Mario Meza destacó que la actual administración hace un esfuerzo económico para incentivar que los jóvenes de la comuna puedan continuar sus estudios. “El día de hoy se ha entregado, por segundo año consecutivo, la beca de excelencia académica a los alumnos que se destacaron en los cuatro establecimientos municipales, teniendo un promedio igual o superior a seis, lo que es altísimo. Esta “Beca Presidente Carlos Ibáñez del Campo” les va a acompañar durante el transcurso, no solamente del presente año, sino todos los años que dure su carrera, ya sea dentro o fuera de Linares, en institutos de educación técnico profesional o universidades en general, manteniendo algunos requisitos que hemos flexibilizado para acompañarlos”, detalló el jefe comunal.

Se trata de un aporte de 500 mil pesos repartidos en cuotas mensuales, durante los 10 meses del período lectivo estudiantil, que fue aprobada por parte del Concejo Municipal.

El concejal Michael Concha comentó “creo que hoy nosotros estamos entregando un aporte al esfuerzo, como se señalaba anteriormente, no sabemos si son los mejores, pero sabemos que son las personas que se han esforzado en mantener un rendimiento académico acorde a lo que ellos necesitan y lo que ellos buscaban para postular a una carrera técnica o universitaria”.

BECARIOS

Todos los jóvenes beneficiarios de esta subvención municipal concordaron en que es una real contribución a solventar gastos esenciales para mantenerse en su proceso de formación de su futuro en la educación superior.

Damarys Bañarez señaló: “para mi esta beca significa harto, es una ayuda muy importante, algo que nos sigue ayudando a poder mantenernos dentro de lo que es la carrera. Me parece súper bien y debería seguir para apoyar a más personas como yo”.

Felipe Rosson expresó: “esta beca es un gran beneficios para los estudiantes y también se puede tomar como una motivación para los demás estudiantes que están en los liceos, porque se motivan a subir sus notas y obtener las becas. Esta es una gran ayuda para la mantención y para los viajes, en mi caso yo viajo a Talca, así que para los pasajes sirve harto ya para comida también”.

Guillermo Ramos indicó: “me va a ayudar bastante para la locomoción, mantener la vida fuera de tu ciudad genera bastante gasto y al estar afuera se da cuenta que se necesita harto dinero para mantenerse en la universidad y los papas no siempre pueden mantener estos gastos. Agradezco a Mario Meza y a toda la Municipalidad porque es algo que realmente nos ayuda a todos y ojalá se siga brindando los próximos años porque es una oportunidad que se agradece bastante”.