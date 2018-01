Deporte 13-01-2018

Por segundo año recordaron a “Don Tuca” con cuadrangular de fútbol

Equipo de Constitución se quedó con la Copa.

Sin duda que “Don Tuca” forma parte de la historia de nuestro querido Deportes Linares. Algunos recuerdan a Tucapel Bustamante como el gran “salvador” que tenía el equipo cuando estaba a punto de descender. La figura del estratega inyectaba una energía que se plasmaba en el rendimiento del equipo al cual le daba otro tubo de oxígeno para seguir respirando. Pero, siempre era protagonista en esas ocasiones, aunque después literalmente se olvidaban del maestro y contrataban un nuevo técnico, o sea el famoso “pago de Chile”.

Fueron 4 los equipos invitados en la categoría sub 18 a la segunda versión de la copa en homenaje póstumo al gran formador Tucapel Bustamante Lastra. Por el tercer lugar se enfrentaron Naranjal con Halcones de Retiro. Con victoria desde los doce pasos para el once de la comuna de los naranjos.

Mientras que en partido de fondo, el equipo cadete albirrojo adiestrado por Cristian Lara, se enfrentó a los “mauchos” de Constitución. Un duelo en el que los linarenses tuvieron muchas oportunidades para haber cambiado el resultado, fueron dominadores del primer tiempo. Claro que frente al arco fueron más certeros los forasteros que incluso estaban en ventaja por dos a cero a pocos minutos de finalizado el encuentro, luego llegaría el descuento de los anfitriones que sólo sirvió para las estadísticas porque al final el equipo que se quedó con la Copa fue Constitución.

En representación de la familia del recordado Tucapel Bustamante, estuvo presente su hija Marta, quien agradeció este homenaje: “mi padre trasciende en generación, se siente el cariño de las personas, y coincidió con su cumpleaños, así que fue más hermoso estar aquí en su estadio donde él vivió tantas alegrías y tristezas al mando del primer equipo de la ciudad. Por eso agradezco a los organizadores de este evento. Era la primera vez que veo escrito el nombre de mi padre en el estadio y eso en lo personal se llevará siempre en el corazón”.

Por su parte el técnico Cristian Lara, señaló que “otra vez quedamos a tiro de cañón al no poder ganar este cuadrangular. Creo eso sí que el sentido se cumple recordando la figura de Don Tuca. Su hija Marta quedó muy contenta. Se disputaron muy buenos partidos y fue un lindo espectáculo. Lo único lamentable fue la gente que no respondió y eso que era con entrada gratuita. El equipo de Constitución, fue un justo vencedor porque aprovechó las oportunidades. Finalmente quiero agradecer a su medio porque fue el único que estuvo presente en esta segunda versión”.



Gerardo Domínguez, redactor deportivo.