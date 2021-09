Crónica 16-09-2021

Por un 18 sin acidez

Existen diversos factores que originan la acidez estomacal, entre ellos, los malos hábitos alimenticios, falta de sueño, fumar, tomar alcohol, problemas digestivos, presión abdominal, estrés y obesidad.



La acidez estomacal es una molestia muy frecuente en los adultos. Se trata de un ardor que sube desde la boca del estómago hasta la garganta, dejando un gusto amargo y ácido.

En estas Fiestas Patrias ten mucho cuidado con alimentos como la cebolla, ya que si no está bien preparada puede producir muchas molestias. “Hay que evitar comidas grasas y alimentos muy condimentados o picantes”, señala el Dr. Freddy Squella, gastroenterólogo de Clínica INDISA.

Cuando se tiene acidez es importante evitar el café, el tabaco y el alcohol, y también recostarse en forma horizontal inmediatamente después de comer, esperando al menos dos horas, ya que esta posición favorece la subida de los ácidos al esófago.

Los antiácidos pueden aliviar el dolor, siempre que sean usados ocasionalmente. Hay que solicitar asesoría médica si no surten efecto o si su uso es demasiado frecuente. Sin embargo, el mejor tratamiento es la prevención. De hecho, el Dr. Freddy Squella entrega algunos consejos prácticos para tener en cuenta este 18:

Evita fumar y consumir café, bebidas alcohólicas o carbonatadas, cítricos, alimentos condimentados, chocolate, salsa de tomate y cebolla

Después de comer, no hacer ejercicio intenso ni agacharse

Las frituras y comidas grasosas son contraproducentes, ya que retrasan la digestión

Comer despacio y masticar bien los alimentos

Dormir con la cabeza levantada unos 15 cm, eso impedirá el retorno de alimento

No usar prendas ajustadas o cinturones alrededor de la cintura

Reducir el estrés físico y emocional