Editorial 08-02-2020

Por un verano seguro



Un total de 1.790 controles a choferes de vehículos motorizados realizaron Carabineros de Chile y profesionales de SENDA, como parte de la aplicación del programa preventivo “Tolerancia Cero”.

La cifra corresponde al primer mes del presente año, donde los operativos estuvieron centrados en las ciudades de Talca, Curicó y Linares. En forma respectiva, se realizaron 765, 486 y 539 fiscalizaciones. Hubo seis casos que arrojaron consumo presunto de alcohol (3 estado de ebriedad y 3 bajo la influencia del alcohol). Los narcotest arrojaron negativo.

El plan “Tolerancia Cero a las drogas y el alcohol al volante”, tiene como propósito disminuir el número de personas que consumen alcohol y drogas al momento de conducir un vehículo motorizado.

El trabajo de los equipos de profesionales, sumado a las permanentes campañas de prevención; como ya es tradicional mencionarlo; no tendrán ningún sentido, si la responsabilidad de los conductores y también los peatones, no colaboran en esta época estival.

Vaya nuevamente el llamado desde esta tribuna para lo que enfrenten la conducción o transiten por las diferentes arterias en el Maule.

Más cuidad aún, para quienes nos visitan y llegan con diferentes panoramas, dispuestos a pasarlo bien, y no se arriesguen innecesariamente en una acción temeraria.

Verano seguro es un verano feliz, y más aún, disfrutando sanamente en buena compañía, admirando nuestro entorno y bellezas naturales.