Crónica 28-07-2018

Por unanimidad Comisión de Evaluación aprueba solicitud de renuncia a proyecto Hidroeléctrico en el Río Achibueno

Conformada por el Intendente Regional, Seremis, de Medio Ambiente, de Salud, Economía, Energía, Obras Públicas, Desarrollo Social, Agricultura, Vivienda y Urbanismo, Transportes y Telecomunicaciones y el Servicio de Evaluación Ambiental, aprobaron formalmente la renuncia de los proyectos Hidroeléctricos y de la Línea de Transmisión en el Santuario de la Naturaleza Cajón del Río Achibueno.



En la reunión de la Comisión de Evaluación de la Región del Maule, realizada en la Gobernación de Linares, presidida por el Intendente, Pablo Milad, e integrada por el Seremi del Medio Ambiente, Pablo Sepúlveda, el director regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), René Alejandro Christen, y los secretarios regionales ministeriales con competencia ambiental, se aprobó por unanimidad la solicitud de renuncia a las Resoluciones de Calificación Ambiental del proyecto “Hidroeléctrico Achibueno” del titular Centinela S.A y del proyecto de “Línea de Transmisión 1x220 kV Centinela-Panimávida”.

En la convocatoria, se informó que con fecha 08 de mayo de 2018, el titular ingreso una carta al Servicio de Evaluación Ambiental, fundamentando su renuncia a las RCAs, entre los argumentos que destacan está el “no haber realizado ninguna obra o faena de carácter material relacionado con el proyecto” y que se “ha postergado indefinidamente el inicio de la construcción del proyecto”.

Por su parte, el Intendente de la Región del Maule, señaló que “se hizo la presentación de dos proyectos uno de ellos emblemático de la hidroeléctrica del Achibueno y que fue ratificada su renuncia al proyecto y es una noticia que mucha gente esperaba, que no estaba de acuerdo y es la confirmación oficial que el proyecto no se va a realizar”, aseguró la máxima autoridad regional.

En tanto, el Seremi del Medio Ambiente de la Región del Maule, Pablo Sepúlveda, sostuvo que “en la Sesión ordinaria de la Comisión de Evaluación el primer punto en tabla fue votar sobre la situación administrativa en que se encontraba el desistimiento de la empresa Centinela S.A, respecto de los proyectos de transición y generación hidroeléctrica en el río Achibueno y le correspondió a la comisión someterla a votación la carta de desistimiento que ingresó el titular al Servicio de Evaluación Ambiental por medio del cual se da termino a ambos proyectos, por lo tanto se da un cierre administrativo a las Resoluciones de Calificación Ambiental”, afirmó Sepúlveda.

Cabe señalar que el proyecto de la empresa Centinela S.A., consistía en la construcción y operación de dos centrales hidroeléctricas de pasada denominadas “El Castillo” y Centinela”” con un potencial total de 135 MW, las que estarían unidas por un sistema de interconexión eléctrica construido por una línea eléctrica y dos subestaciones (una por cada central), en el Santuario de la Naturaleza (SN) Cajón del Río Achibueno, ubicado aproximadamente a 20 km hacia el sureste de la ciudad de Linares; proyectos que suscitaron un amplio rechazado por parte de la comunidad linarense y ONGs a nivel nacional, que solicitaban no intervenir el patrimonio natural del Cajón del Río Achibueno.