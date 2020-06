Opinión 02-06-2020

Porque reír nos hace bien





Con ocasión de mi profesión día a día observo a las personas tanto en la calle como en el trabajo y dadas las circunstancias sociales que actualmente vivimos, muchos se encuentran tristes, otros angustiados y otros tantos atemorizados y con justa razón, pues existen motivos fundados para encontrarse anímicamente inestable, por el contrario muy pocos ríen o encuentran en el buen humor una solución momentánea a la angustia y el temor. “Sigmund Freud atribuyó a las carcajadas el poder de liberar al organismo de energía negativa. Algo que ha sido demostrado científicamente al descubrirse que el córtex cerebral libera impulsos eléctricos un segundo después de comenzar a reír. Al reírnos, el cerebro emite una orden que provoca la segregación de endorfinas, sustancias que poseen unas propiedades similares a la morfina, aliviando el dolor, aportando equilibrio entre el tono vital y la depresión. La risa está localizada en la zona prefrontal de la corteza cerebral, donde reside la creatividad, capacidad para pensar en futuros próximos. A medida que vamos creciendo, ganamos en madurez pero perdemos la espontaneidad de dejarnos llevar por la risa, o incluso de ver el lado positivo y cómico de las cosas. De ahí que haya veces que convenga recordar cómo reír.”



Clínicamente, según expertos, la risa tiene efectos importantes como disminuir el insomnio, previene infartos, tiene un efecto analgésico, reduce la presión arterial, refuerza el sistema inmunológico, entre muchos otros beneficios. Pues bien, se preguntarán que tiene que ver esto con Carabineros y la relación con la comunidad. Hemos tenido meses complejos desde el 18 de octubre del año 2019 hasta el día de hoy, en donde como Institución hemos enfrentado un escenario difícil, pero más difícil aún resulta la incertidumbre que vive la sociedad frente a esta crisis sanitaria y lo que en un futuro no muy lejano deberemos enfrentar con la reactivación de la economía, el desempleo y la “Cuestión Social” que dice relación con las demandas sociales. Teniendo este complejo y difícil devenir, me pregunto si es fácil reír.

No es fácil reír, más aún cuando estamos limitados a las demostraciones de afectos por riesgos de contagio con Covid-19, pero siempre está la posibilidad de llenar ese vacío de alegría que nos genera bienestar, hagámoslo siendo solidarios, siendo positivos frente a la adversidad, con buen humor y buena disposición, lo bueno atrae lo bueno y lo malo a lo pernicioso. Yo le pido al Carabinero que atienda a la persona con un gesto agradable, una sonrisa y empatía y recibirá de regreso gratitud, un valor fundamental para sentirse bien al cumplir de buena forma con su deber. Por su parte, la comunidad entera, tiene el deber social de enfrentar lo adverso con buena disposición, encontrando en la adversidad una posibilidad de generar el cambio, debe ayudar a quien lo necesita, entregue lo mejor de sí y recibirá a cambio una sonrisa y el mejor gesto de gratitud, tan necesaria para aliviar la pena y la tristeza en tiempos de crisis.



En la complejidad del día a día, siempre hay un momento para reír, para encontrar la felicidad no sólo en el momento del placer, del reconocimiento, la riqueza o la fama, llegó el momento de encontrarla en el bienestar del corazón, siendo virtuoso, generoso y solidario, como Carabineros debemos estar presente y asumir estos cambios, siendo positivos íntegramente y no en las apariencias y llevarlo plenamente hacía la comunidad, para que juntos podamos enfrentar responsablemente esta emergencia de forma optimista, generosa, con buen humor y no alicaídamente y salir de ella fortalecidos como una mejor sociedad. De las crisis surgen las mejores oportunidades de cambio, no la desaprovechemos.

Como Carabineros estamos presentes en todo momento, para tender la mano, ayudar, siga confiando en nosotros, que nuestra disposición es la mejor, a pesar de la difícil tarea que enfrentamos, estamos felices de poder entregar lo mejor de nosotros por ustedes y para ustedes.



(Subprefecto Administrativo de la Prefectura de Carabineros de Linares N° 15, Teniente Coronel José Lorca)