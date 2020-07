Opinión 18-07-2020

PORTABILIDAD FINANCIERA Y EL DESAFÍO DE LA INNOVACIÓN

La Ley de Portabilidad Financiera está a la vuelta de la esquina. La nueva normativa permitirá a las personas moverse de una institución a otra con sus créditos hipotecarios, cuentas corrientes, tarjetas de crédito, y diversos productos financieros con costos que prometen ser más bajos que los actuales.

Chile vivió un proceso similar con la portabilidad numérica, la cual posibilitó la entrada de nuevos actores, precios más bajos para el usuario final, una mejora importante en la experiencia del cliente y una preocupación genuina por sintonizar con los valores que mueven a las personas. El mercado financiero está más atomizado que el de las telecomunicaciones, entonces ¿cuál será el resultado? Se puede vaticinar mejores condiciones para los usuarios y una competencia más fuerte desde los actores más emergentes.

Más allá de que en la actualidad está de moda hablar de innovación y transformación digital, ¿qué significan estos tópicos para las empresas? En particular, ¿percibimos realmente la innovación en la industria financiera? ¿Cómo se desenvolverá este sector ante la nueva normativa de portabilidad financiera?

Actualmente, hay fuerzas que empujan cambios tecnológicos, demográficos y normativos importantes en nuestro país y en el mundo. En primer lugar, se ha visto una creciente irrupción de Fintech, que incipientemente han tomado mercado en verticales como pagos, inversiones o préstamos. Luego vemos usuarios que hacen valer sus derechos y quieren ser respetados manifestando su descontento; en un solo año la antigüedad promedio bajó casi un 20%.

Finalmente, cuando observamos en el mundo el rol que han jugado los reguladores y la autoridad ha sido notable, puesto que se han normado ciertos fenómenos como el open banking, la privacidad de los datos y la portabilidad financiera, que están destinadas a beneficiar al usuario, y, a la vez están acelerando y habilitando un entorno competitivo más abierto y donde el tamaño de la institución financiera es el mismo para todos, pues es el de la pantalla del usuario.

En este nuevo entorno, la teoría de la evolución de Darwin nos dice que “quienes sobreviven, no son los más grandes o más fuertes, sino que son los que mejor se adaptan al cambio”. Ahora bien, en este ambiente cambiante, la pregunta es ¿qué especie será la que sobreviva? Algunos autores del management hoy hablan de que la competencia ya no será entre empresas, sino entre ecosistemas. Los que se adapten de mejor manera a este nuevo entorno competitivo desarrollarán lazos de colaboración de beneficio mutuo con otros actores no tradicionales como Fintechs o Start ups a través de estrategias de ecosistema que tengan al cliente en el centro, creando experiencias de servicio destacables a través de los diferentes canales de atención. Esto aumentará la inclusión financiera a nuevos usuarios y profundizará la tenencia de productos más sofisticados.

Con todo lo anterior, veremos que la innovación y la transformación del negocio serán claves para adaptarse y entregar una propuesta de valor atractiva para el usuario, con una estrategia y cultura organizacional que promuevan la colaboración y el testeo de nuevas soluciones, generando confianza y valor compartido en el ecosistema.



Renzo Pruzzo

Subgerente de Innovación

Coopeuch