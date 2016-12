Opinión 30-12-2016

Posibilidades políticas y crítica a la crítica del chileno común

Es verdad que hemos perdido muchos valores relacionados con lo comunitario. ¿Pero esto significa que no hay espíritu solidario en Chile? El impacto de los casos de corrupción ha sido significativo. ¿Pero se puede generalizar y decir Chile es un país corrupto? El chileno común vive en una sociedad que desde sus orígenes ha sido clasista. Y esto suena extraño, porque aquí se intentó crear una sociedad socialista. Se intentó generar una sociedad comunitaria y una democracia profundizada. La gente, parece la misma. Los prejuicios sociales persisten a través del tiempo. El chileno de las poblaciones populares y rurales, siente en su conciencia el látigo de la discriminación de los que se sienten poderosos y lo son, porque tienen mayor poder adquisitivo en el mercado. Sin embargo, ser rico no es por sí mismo odioso. Tampoco se puede decir que la riqueza es siempre fruto de la explotación, como la pobreza no es siempre el resultado de la pereza o falta de espíritu emprendedor.

1.- Hablar de sociedad solidaria es una frase que choca con un lenguaje que ha sido pervertido en su significado fundamental. Ahora para ser libre hay que tener dinero. Como sea hay que adquirir dinero para disfrutar de la libertad de mercado. En el mercado mueren los ideales y el dinero se hace el objeto de una mentalidad consumista. ¿Quedan en Chile personas que saben diferenciar el actual consumismo de un contexto solidario, dónde la cooperación supera la competencia? No podemos decir que no. Seguramente están dispersos y en algunos casos confundidos entre miles de ciudadanos. Pero hay gente, hay chilenos que vivieron en tiempos más cooperativos.

2.- Cuando las opiniones se transforman en insultos y generalizaciones, el ambiente se contamina y se hace bárbaro, vulgar. ¿Dónde está la cultura cívica? El desarrollo del pensamiento que es uno de los objetivos transversales de la educación en Chile, ¿Dónde se perdió aplastado por la ignorancia? Es vergonzoso leer los comentarios políticos divulgados por internet. No hay capacidad de argumentar con coherencia en no pocas personas. Insultar es más fácil. Lo grave de esto es que es gente que ha tenido acceso a una mayor educación. En los sectores populares esto es más bien doloroso. Tenemos a miles de campesinos que no han logrado recuperar su voz en sus luchas sociales. El campo chileno está domesticado de acuerdo a los intereses de grupos dominantes. Hay una clase media rural que se sostiene sobre las espaldas de los temporeros o temporeras. Es una nueva explotación.

3.- El neo-liberalismo ha seducido a grandes sectores de la clase media, hablan contra la derecha o contra la izquierda, pero en realidad lo que buscan es mayor placer, mayor poder y bienestar. Algunos se dicen Demócrata Cristianos y nunca se dieron cuenta en que momento empezaron a caminar, a sentarse y respirar como neo-liberales. Desapareció esa izquierda del pasado en los oscuros laberintos del mercado. ¿Socialismo de mercado? ¿Comunitarismo de mercado? La revolución se redujo a gritos y destrucción de propiedad privada y pública. ¿Quién habla de revolución en medio del mercado? ¿Cómo se pudo perder el ideal de una economía social del pueblo?

4.- ¿Es posible organizar al pueblo en forma comunitaria, democrática, cooperativa, solidaria en forma permanente? Hay gente que no lo cree posible y otros simplemente no quieren pensar en una sociedad inclusiva. ¿Es posible generar clases sociales cooperativas y sin dominaciones arbitrarias y abusivas? Necesitamos ser realistas y sinceros para analizar y responder estas preguntas y otras. El sistema no quiere que la gente piense. ¿Es así? Es evidente que los poderosos quieren un pueblo domesticado, consumidor, fragmentado sin líderes nacidos del mismo pueblo. Imponen sus falsos candidatos que son afines a sus intereses. Una conquista del pueblo es tener medios de comunicación social independientes.

Conclusión: Hay que realizar debates políticos con altura de miras y recuperar la costumbre de opinar con respeto y sobre todo con argumentos. Reunirse a conversar de política debe ser parte de la cultura popular. Pero el respeto y la tolerancia deben ser dos valores fundamentales. Sí un grupo de vecinos quiere organizarse para ayudarse mutuamente y vivir de una forma más cooperativa ¿Quién tendría derecho a impedirlo y porque? Lo que la gente construye por iniciativa propia es la raíz de una nueva sociedad. El Estado debe apoyar al pueblo no burocratizar la vida social y anular libertades fundamentales. Crear una nueva posibilidad política, económica, cultural, etc. para Chile, es la obra más honorable de buenos políticos. Necesitamos recuperar el aspecto valórico de la actividad política. El insulto político, la vulgaridad para expresar opiniones debe ser reemplazado por el diálogo y por formas respetuosas de discrepar en política.



(*) Mario A. Díaz M. es: Profesor de Religión y Filosofía. Licenciado en Educación. Egresado de la Universidad Católica del Maule