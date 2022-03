Nacional 20-03-2022

Posible impacto de "40 horas": Menos del 20% de empresas prevé alza en productividad y 61% espera mayor automatización

Impulsar una reducción de la jornada de trabajo de 45 a 40 horas semanales será una de las prioridades del Gobierno de Gabriel Boric en materia laboral. Ante esto, la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) encuestó a 222 empresas de distintos tamaños para medir el impacto que tendría la medida. Más de la mitad de las firmas consultadas prevén que la iniciativa vendría de la mano con un aumento de costos, considerando que la idea del Ejecutivo es no permitir una baja en los salarios ante la reducción de la jornada laboral. También, buena parte de las empresas cree que esto generara una mayor automatización de funciones por medio de herramientas digitales.

Además, menos del 20% ve que la medida traiga consigo un alza en productividad. En materia de costos, la CCS precisó que el 56% de los encuestados espera que estos aumenten de concretarse las "40 horas", frente a un 28% que no espera cambios y un 8% que indica que disminuirían. "En el segmento de medianas empresas es donde se aprecia una mayor proporción de afectados por el riesgo de un aumento de costos, con un 60%, 7 puntos sobre el segmento de pequeñas empresas y 6 puntos por sobre las grandes", señaló el gremio. A nivel de sectores, las mayores proporciones de empresas que esperan eventuales aumentos de costos se dan en la industria, comercio, construcción y servicios, entre ellos los financieros. El 50%, en tanto, espera que las plantas de trabajadores se mantengan ante la eventual reducción de jornada, mientras un 27% prevé un aumento, que requerirá nuevas contrataciones por ejemplo para nuevos turnos requeridos, y un 11% una disminución. "Las más proclives a aumentar su dotación son las grandes empresas, con una proporción que llega a casi un 40% de las encuestadas, muy por sobre el 22% de las pequeñas y el 26% de las medianas", añadió la CCS. La industria manufacturera, la minería y el turismo aparecen como los sectores con mayor propensión a aumentar la contratación a consecuencia de la eventual disminución de la jornada. Respecto del comportamiento de los salarios, no se prevén cambios en las remuneraciones actuales, pero un porcentaje importante (37%) estima que las nuevas contrataciones experimentarán una disminución salarial. En el caso de grandes empresas, dicho porcentaje se eleva hasta un 46%. Solo un 6% espera un aumento y un 47% anticipa que las nuevas contrataciones mantendrían los niveles salariales. Si bien se ha discutido en torno a una posible relación entre una disminución de la jornada y potenciales aumentos de productividad laboral, en opinión de las empresas solo un 18% espera un efecto de ese tipo. La mayor parte, un 36%, prevé lo contrario, una disminución en la productividad, mientras que un similar 34% no anticipa cambios. Las empresas medianas comparten la visión más pesimista, con un 44% inclinándose por una eventual caída en este indicador de comportamiento tan esquivo en los últimos años.