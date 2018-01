Crónica 26-01-2018

Positiva convocatoria en Taller de Periodismo Ciudadano

- El relator fue el jefe de prensa de Chilevisión, Pablo Badilla

Una convocatoria que respondió a las expectativas de la Fundación Hualo, como ente organizador, tuvo el Taller de Periodismo Ciudadano dictado por el director de prensa de Chilevisión, Pablo Badilla.

La audiencia fue diversa incluyendo a periodistas, representantes de organizaciones culturales, responsables de medios digitales y dirigentes sociales.

En la ocasión, el periodista Pablo Badilla destacó la actividad, en la que se puso de relieve el valor de la información local para democratizar la comunidad. “El entusiasmo de los participantes revela el apetito por conocer más del periodismo ciudadano para que se puedan generar interesantes iniciativas para tener un mejor acceso a los medios”, indicó.

El profesional señaló que “fue bueno conocer a gente que está realizando cosas interesantes en Linares en lo social, comunitario y ambiental”.

“Del mismo modo, desde los propios medios no tenemos que olvidar que nuestro vínculo principal es con la gente. Es decir, tenemos que hacer periodismo con la gente y no para la gente. Los medios se potencian cuando hacen el vínculo con la ciudadanía”, aseveró.

Los asistentes también tuvieron una participación interactiva en el taller. Teobaldo Loyola, opinó: “Fue muy buena la posibilidad de escuchar a un periodista de un medio tan importante como Chilevisión. Ha sido interesante comprobar el interés de los jóvenes por participar en la información”.

Por su parte, Francisco Guzmán, del sitio digital “Descubre Linares” dijo que “fue una excelente instancia de formación. Hace años que me he propuesto entregar información turística y cultural, y la gente ha recepcionado bien este trabajo. Creo que hace falta este tipo de instancias para reunirnos en torno a objetivos comunes”.