Crónica 04-12-2019

Positiva Expo Prevención de Incendios Forestales en Cauquenes

- Diversas autoridades y organizaciones públicas y civiles se dieron cita en la plaza de Armas de Cauquenes en la Región del Maule.



Por segundo año consecutivo la Mesa Forestal de Cauquenes llevó a cabo la ExpoPrevención de Incendios Forestales en la Plaza de Armas local, con gran éxito de público y una masiva presencia de distintas instituciones públicas y privadas dedicadas a atender emergencias y a la prevención y combate de incendios en la Región del Maule.

El gobernador de Cauquenes Francisco Ruiz Muñoz, se mostró muy contento con la actividad, tanto por la organización a cargo de la Gobernación de Cauquenes y la Mesa Forestal Provincial de Prevención que integran distintas instituciones, como por la afluencia de público.

En la jornada que se extendió por todo el 20 de noviembre, participaron los municipios de Cauquenes, Chanco y Pelluhue, Carabineros, PDI, delegaciones de brigadistas forestales de empresas socias de CORMA, de CONAF y del Ejército, Bomberos, la Red de Prevención Comunitaria, la Dirección Provincial de Protección Civil ante Emergencias, las empresas CGE, Stihl, Radioaficionados de Tutuven, FSC, la Mutual de Seguridad, y muy especialmente, organizaciones sociales comunitarias, del sector rural de la provincia.

“Esta participación masiva- expresó el gobernador- muestra el real compromiso que tenemos y cuya meta es bajar la tasa de incendio forestales. Más del 98% de los incendios son provocados por la irresponsabilidad del hombre. Entonces, hacemos un llamado a la ciudadanía a no botar colillas, a no realizar quemas no autorizadas, lo cual además tiene penalidades. Le pedimos a la gente que sea responsable porque ante un hecho así le vamos aplicar el máximo rigor de la ley, porque es nuestro deber velar por la seguridad de la ciudadanía”,

La ceremonia inaugural contó además con la participación del director regional de CONAF, Marcelo Mena y del Jefe de Asuntos Corporativos de CORMA sede Maule, Cristhian Contreras, así como de las máximas autoridades regionales de Carabineros, PDI y Comités de Emergencia.

El director regional de CONAF sostuvo que la Expo “es una iniciativa espectacular de la provincia de Cauquenes, organizada por la Mesa Forestal de Cauquenes que lidera su gobernación, porque ayuda a prevenir evitar grandes tragedias, tanto en pérdida de vidas, como bosques y flora y fauna”. Agregó que el trabajo de esta instancia público privada es permanente y que los datos estadísticos evidencian su eficacia “y que es un ejemplo a seguir en la región”, subrayó.

A su vez, el prefecto de Carabineros de Linares, teniente coronel Álvaro Illanes, indicó que “nuestra institución está permanentemente preocupada del tema, ya que un incendio puede producir mucho daño. Por ello, ponemos mucho foco en entregar recomendaciones a los vecinos, considerando que la gran mayoría de los incendios obedece a causas humanas, ya sea por descuido o por intencionalidad. Entonces, lo primero es concientizar a las personas sobre la importancia de prevenir, y segundo, estar coordinados con las instituciones de emergencia públicas y privadas para enfrentarlas rápida y adecuadamente”.

Por su parte, Jorge Rojas Lunas, director provincial de Protección Civil de Emergencia de Cauquenes, destacó que “la feria permite tener un contacto directo con la gente, la cual valora lo que se está haciendo. De esta manera, entregamos mensajes de prevención, casa segura, de cómo evitar un incendio y hemos visto cómo la gente aplica los consejos que les entregamos, los vecinos limpian sus pastizales y perímetros de su casa y eso nos estimula a seguir trabajando