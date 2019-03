Social 05-03-2019

Positiva labor de traductor de Creole en Hospital de Linares

Casi al concluir el 2018, inició sus labores en la Oficina de Informaciones del Hospital de Linares, el traductor de Creole, Evenson Charles, quien trabaja junto al funcionario Adolfo Fernández.

Precisamente, fortaleciendo el concepto de inclusión, el Hospital local implementó esta iniciativa, tomando en cuenta la cantidad de habitantes haitianos residentes en la ciudad de Linares.

Al respecto, Evenson Charles señala que se ha sentido muy cómodo en su ámbito laboral, agregando que su trabajo ha permitido una expedita comunicación entre los integrantes de la comunidad haitiana que acuden a atenderse al centro asistencial.

“En estos últimos meses se han registrado varios nacimientos, incluso ya me han solicitado en dos oportunidades de padrino. Lo importante es que me siento muy útil siendo un aporte para los residentes haitianos, a los cuales les cuesta mucho aprender el español”.

“Don Adolfo ha sido un excelente compañero de trabajo y eso ha permitido que me sienta realizado laboralmente en esta ciudad”, afirmó.