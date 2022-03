Social 23-03-2022

Positivo balance de Expo Mujer Maulina

Gran éxito tuvo la primera Expo Mujer Maulina que desarrolló Sercotec Maule, Prefiero el Maule en el centro de eventos de la Viña Río. Unas 360 personas llegaron a disfrutar de esta Expo y a comprar a las 28 expositoras que estuvieron presentando sus productos al público asistente.



Tanto fue el éxito de algunas emprendedoras que tuvieron que cerrar sus stand porque vendieron todos los productos, este fue el caso de Enegría Bamba. Los organizadores quedaron muy contentos del resultado y recibieron las felicitaciones de muchos asistentes al lugar.



Angélica Sánchez, de "Artesanías Talkita", opinó: “el centro de eventos Viña Río es un sueño, me sorprendió lo lindo y amplio de este lugar. Muchas gracias a esta invitación de Sercotec y Prefiero el Maule. porque nos permite darnos a conocer, vender y generar nuevos lazos con clientes que no nos ubicaban. La participación de la gente fue muy buena porque fue un público muy amoroso y participativo, me sentí muy bien”.



Viviana Yáñez, de "Charqui la Leonera" de Romeral, : "Gracias a Prefiero el Maule y a María Pía Yovanovic por la creatividad, responsabilidad social por las emprendedoras del Maule. Que mejor hada madrina que tenemos, agradecemos mucho la excelente labor trabajo público y privado de ejemplo a seguir para Chile".



Gerardo Castillo director de Sercotec Maule: “quedamos muy contentos con el desarrollo de esta Expo y el público asistente quedó muy feliz por el lugar y en general las expositoras vendieron bastante lo cual nos deja con ganas de realizar más de estas acciones en conjunto. La campaña Prefiero el Maule ha demostrado que con energía y unidad se pueden lograr grandes cosas. Invito a todos los emprendedores y pymes que sigan esta campaña de empatía regional y que participen también de todos los cursos gratis que ofrecemos en Sercotec”.



Finalmente, María Pía Yovanovic, Fundadora de la campaña Prefiero el Maule, expresó: "ha sido muy lindo para nosotros ver que las expositoras de esta Expo pudieron mostrar y vender sus productos. Nos encanta apoyar con iniciativas que unan a nuestra Región. En Julio la campaña cumplirá 2 años y uno de nuestros objetivos centrales ha sido siempre generar conciencia en los maulinos de que debemos preferir comprar productos y servicios de nuestra Región para salir adelante. Creemos que hemos aportado a que seamos cada día más Regionalistas”.