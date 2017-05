Cultura 07-05-2017

Positivo balance de Primeras Jornadas Culturales Ambrosianas

En el Campus Linares de la Universidad de Talca se efectuó la segunda noche de las Primeras Jornadas Culturales Ambrosianas, organizadas por el Centro Cultural Maule Sur, en homenaje al gran educador linarense Valentín Letelier Madariaga. El tema fue "Educar es gobernar. La educación como tarea primordial e inclaudicable del Estado de Chile. Tradición y doctrina" El conferencista fue el exrector de la Universidad de Chile y Gran Maestro de la Logia Masónica Luis Riveros Cornejo, quien entregó a la audiencia antecedentes históricos del quehacer del Estado en la educación y las visiones que han estado presentes desde el inicio de la República y especialmente en los tiempos de Valentín Letelier y Enrique Mac-Iver. Señaló que la educación vive una emergencia nacional, porque no ha habido miradas a pargo plazo, unos quince a veinte años, sino esfuerzos muy cortoplacistas, que no consideran una filosofía de la educación. En un currículo que no queda claro, quienes somos, de donde venimos, ni para donde vamos, un currículo que tiene muchos contenidos, pero sin el tiempo para que llegue a los alumnos. Señaló que si más de la mitad de la población no entiende lo que lee, estamos en un problema grave.

El tema central de las cuatro jornadas es la Educación, con expositores de primer nivel. Este esfuerzo debido a que la Universidad de Talca ha concentrado en el Campus Linares las pedagogías, que tienen el valor agregado de ser bilingües, español e inglés, lo que marcará un importante sello a la ciudad de Linares.



La primera exposición de estas Jornadas Ambrosianas, la semana pasada, fue presentada por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia Don Hugo Dolmestch con el tema” Historia de un maestro normalista rural que alcanza la primera magistratura judicial de Chile". Aún quedan dos conferencias. La próxima será el jueves 11 de mayo a las 18:15 dictada por el Rector de la Universidad de Talca, Dr. Álvaro Rojas Marín y la última será el miércoles 17 de mayo en el mismo horario, dictada por el abogado miembro de número de la Sociedad de Historia y Geografía de Chile Luis Valentín Ferrada. A las conferencias han asistido especialmente personas vinculadas a la educación y la cultura. La entrada liberada permite la asistencia de toda persona interesada y comprometida con el desarrollo de Linares y el Maule Sur.