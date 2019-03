Social 29-03-2019

Positivo balance del Aporte Familiar Permanente realizó en Linares Ministro del Trabajo

Compartir con familias que reciben el Aporte Familiar Permanente en Linares y realizar un balance de lo que ha sido la entrega de este beneficio a nivel nacional, regional y provincial, fue el objetivo que movilizó al Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg, hasta la provincia de Linares, donde acompañó a cinco familias a recibir su Aporte.



Indicó que a nivel nacional, cerca del 90 por ciento de las familias que tienen derecho ya han recibido su Aporte y que en la región la cifra supera los 229 mil Aportes. “En la provincia de Linares, el universo suma más de 80 mil Aportes y todavía hay mil Aportes no cobrados. Queremos hacer un llamado a todas las personas, para que revisen si son beneficiarias y acudan a cobrarlo” indicó.



“Hoy, estamos acompañando a estas familias, una de ellas con tres Aportes, que no sabían que eran beneficiarios y por tanto, tienen hoy una grata noticia. Este es un beneficio que sabemos es importante y valoramos todo el esfuerzo que ha hecho el Parlamento para hacerlo más cercano a la gente, particularmente adelantando el pago, como lo hicimos este año”, subrayó el secretario de Estado.



El Ministro llegó al Centro de Pago Los Héroes de Linares, donde le esperaba el director nacional del IPS, Patricio Coronado, en compañía de Gobernadora Provincial, María Claudia Jorquera, la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Pilar Sazo, parlamentarios de la zona y otras autoridades del nivel regional.



En ese lugar, se entrevistó con Carlos Vergara y su esposa Claudia; Ana Sepúlveda, Patricio Villena, además de Juan Troncoso y su esposa Luisa, quienes se manifestaron contentos de recibir su Aporte Familiar Permanente. “Para nosotros fue algo sorpresivo porque no lo habíamos recibido en años anteriores, por lo que es muy bien recibido, siempre una ayudita económica es buena, así que feliz” comentó Carlos.



Por su parte, tanto la Gobernadora Provincial, como el Director Nacional del IPS, hicieron un llamado e invitación para que las personas que aún no han cobrado su beneficio se acerquen a los centros de pago. “El llamado es a cobrar su Aporte y recordar que tienen 9 meses para solicitar el pago y hasta 1 año para regularizar sus cargas familiares, por lo que esperamos lo hagan en el menor tiempo posible”, indicó Patricio Coronado.