Deporte 08-02-2019

Positivo Balance del Club Linares Colleges

Se preparan para participar en Pitrufquén

El basquetbol linarense no ha parado de trabajar en esta temporada veraniega, en damas y varones. En categoría sub 15 damas, tuvieron la oportunidad de jugar un torneo en Chiloé (Achao), donde obtuvieron un séptimo lugar entre nueve equipos participantes. Y en la misma serie viajaron a Codegua (Sexta Región), en una Copa Internacional en el cual se dieron cita equipos extranjeros (siete), ocupando la cuarta posición, fueron dirigidos por los profesores Juan Carlos Castro y Jorge Negrete.

En varones adultos participaron en Cauquenes, donde animaron también este campeonato con quintetos de la Sexta, Séptima y Octava región. Actualmente preparan las maletas para ser participes en Pitrufquén en la provincia de Cautín en la IX Región de la Araucanía, donde estarán dirigidos por los entrenadores Luis Castro y Javier Jiménez.

Para el estratega linarense Javier Jiménez, estos encuentros son bastantes positivos porque entregan experiencia “en el debut ante Cauquenes, tuvimos la oportunidad como equipo Linares Colleges de jugar sólo con elementos de casa, si bien es cierto no nos fue bien, el equipo demostró que tiene mucho talento y con trabajo puede llegar muy lejos y esa es nuestra tarea, seguir entrenando para ir paso a paso logrando los objetivos que nos propusimos este año”.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo