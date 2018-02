Deporte 20-02-2018

Positivo balance Liceanas sacaron cuentas alegres tras partidos amistosos

Ya comienzan a pensar en Paraguay

Fue una experiencia bastante positiva que realizó el equipo femenino campeón nacional de futbol que se prepara para el torneo internacional sudamericano programado para el 26 de marzo.

Para el estratega Leandro Méndez, que apuesta todas las fichas a sus dirigidas “la verdad que nuestra mini gira Santiago- Valparaíso fue positiva en todo sentido. El viernes se enfrentó a Deportes La Pintana, donde a pesar de la derrota 2 a1 se jugó con una serie que era superior en tres años, duelo que se disputó en la Región Metropolitana”.

Al día siguiente en el complejo de Mantagua frente a la sub 17 de Santiago Wanderers con resultado favorable para nuestras gladiadoras donde en el primer tiempo sorprendieron a las locales poniéndose en ventaja por 3 a 0. En el complemento las porteñas realizaron una serie de cambios lo que les permitió descontar. Claro que el guarismo final favoreció a las linarenses por 4 a 3. Los goles tuvieron marca registrada de Katherine Cubillos en tres ocasiones y Estephania Fuentealba en una oportunidad.

El domingo se había programado otro encuentro amistoso, pero no se jugó porque no hubo disponibilidad de cancha.

Lo que viene ahora para el equipo campeón nacional del Liceo Valentín Letelier en categoría sub 14, es retomar las prácticas hasta el jueves, para luego disputar otro partido amistoso frente a la sub17 de Rangers de Talca. Partido que esta programado para este sábado desde las 19:00 horas en el estadio de Esperanza comuna de Villa Alegre.

Cuenta regresiva para el debut en tierras “guaraníes”, falta un mes y cinco días para que las linarenses hagan realidad un sueño esperado por mucho tiempo, que no tiene límites porque estas chicas pretenden que este torneo se transforme en un trampolín para llegar a la meta que se llama Estados Unidos. Pueden lograr este anhelo si terminan entre los tres primeros lugares en su categoría en el torneo Escolar Internacional Sudamericano de fútbol femenino en Paraguay.



Gerardo Dominguez

Redactor Deportivo