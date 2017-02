Política 18-02-2017

Post incendios forestales: Ministro de Interior se reunió con autoridades del Maule

El ministro del Interior, Mario Fernández, visitó el jueves pasado la Región del Maule y anunció la entrega de un "bono de residencia temporal" para quienes perdieron sus casas en el poblado de Santa Olga.

El secretario de Estado se reunió, en la mañana, con el gabinete regional en uno de los salones de la Intendencia en Talca junto al coordinador general para la reconstrucción, Sergio Galilea, los cuatro gobernadores y responsables de los servicios público vinculados a la emergencia, además del General de Ejército Javier Iturriga.

En tanto, el Ministro de Interior Mario Fernández se reunió con los alcaldes de las zonas devastadas y luego se trasladó a Santa Olga para conocer por parte de los damnificados, sus necesidades e inquietudes. Escuchó los planteamientos y comprometió las coordinaciones necesarias para resolver los principales aspectos ampliados por los ediles, entre los que se encuentra la posibilidad del Aeródromo para Linares.

"Lo más delicado, técnicamente, es la instalación de agua potable para Santa Olga que implica una captación de aguas del río Maule, con una extracción de 10 o 12 kilómetros de tubería, lo que es una operación de ingeniería compleja", explicó Sergio Galilea.



"Nos hemos puesto la meta que de aquí al domingo, a más tardar, podamos tener un gran porcentaje de los pobladores de Santa Olga con su solución transitoria resuelta, ya sea vivienda transitoria o, en su defecto, el subsidio al arriendo", sostuvo el ministro (s) de Desarrollo Social, Juan Eduardo Faúndez,

Faúndez, que se encuentra en Constitución entregando los bonos enseres, indicó que "en Santa Olga más del 95 por ciento optó porque se le depositara en su Cuenta RUT esta ayuda del bono para que puedan, efectivamente, arrendar en la zona en los próximos días".

Visión provincial:

El encuentro fue también el marco para que el Intendente Pablo Meza presentara formalmente al nuevo gobernador de la provincia de Linares, Pedro Fernández, quien durante el encuentro recibió también el reconocimiento de los alcaldes asistentes al encuentro y especialmente los de San Javier, Jorge Silva y Linares Mario Meza.

Los ediles además agradecieron públicamente el actuar del ahora ex gobernador Marco Villagra, quien también fue saludado por el Intendente Meza.

Por su parte, el Gobernador Fernández, manifestó que “la reunión se desarrolló con gran altura de miras y poniendo el acento en el cómo el Gobierno está enfrentando este período de post incendio.

Hay mucho que hacer y los beneficios ya están llegando a las personas. Hay Gift Cards para escolares, se han entregado además algunos bonos de enseres e Indap hace lo propio con los bonos de incentivo y entrega de forraje. No pueden decirnos que no estamos trabajando, porque la reconstrucción y ayuda ya está en marcha; y obviamente guardando la proporción dela emergencia, será gradual en algunos aspectos como lo ha dicho nuestro Intendente”.