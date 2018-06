Postergan formalización de doble homicida de Maipú y esperan exámenes de ADNEl detenido no será formalizado por femicidio, al no existir una relación formal entre él y las víctimas.

Nacional 14-06-2018

Para el viernes a las 11 horas se postergó la formalización de Fabián Andrés Cáceres Aravena (18 años), el joven detenido por el brutal doble homicidio de una mujer y su hija en la comuna de Maipú. La decisión se tomó en la audiencia de control de detención del imputado, que se realizó esta mañana en el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago. El fiscal occidente, José Solís, pidió ampliar el arresto del joven por diligencias pendientes.

Estas dicen relación con peritajes de ADN para ratificar científicamente la participación de Cáceres Aravena en los homicidios de Carolina Ivón Donoso Campos, 53 años, y de su hija G. P. A. D., de 17, los que quedaron al descubierto sólo ayer en la mañana, aunque la data de muerte se estableció en dos días. El fiscal Solís aclaró que formalizará al detenido por doble homicidio y no por femicidio, porque no había una relación formal entre Cáceres y la menor. Esta figura solamente se aplica cuando el autor es conviviente o ex conviviente de la víctima. En todo caso, informó que cada uno de los homicidios calificados tiene una pena mínima de 15 años y un día de presidio. En las últimas horas surgieron más antecedentes sobre el comportamiento celópata de este individuo que no habría soportado el fin de la relación de un año que mantuvo con la menor. Según vecinos, la acosaba permanentemente en los alrededores de su casa en la villa El Esfuerzo, de Maipú. La madre habría enfrentado a Cáceres Aravena para que dejara tranquila a su hija, lo que motivó la ira de este sujeto, que ingresó a la casa y atacó a las víctimas con un cuchillo. En su ensañamiento, les provocó múltiples heridas que les provocaron la muerte.