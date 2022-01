Opinión 08-01-2022

POSTERGAR VACACIONES?





Las vacaciones y el descanso son fundamentales para cualquier persona que trabaja, más en un año lleno de incertidumbre y en medio de una pandemia que ya lleva mucho tiempo.

Según nuestros sondeos, un 57% de trabajadores en Chile afirma que no tomará vacaciones durante estos meses de verano, arguyendo como principales causas la situación económica -en un 43% de los casos- y la pandemia -con un 32%-.

Estos resultados muestran que el chileno está temeroso, y que la estabilidad económica y la salud son preponderantes. Sin embargo, es de gran necesidad hacer una pausa, aunque no se pueda salir a ninguna parte.

Relajarse, estar con la familia y recargar energía para un 2022 que recién comienza es muy relevante, así como que las empresas promuevan esto, para contrarrestar los efectos de la pandemia y mejorar el clima organizacional.

La variante Ómicron avanza rápidamente y continúa la incertidumbre. Pero el descanso es algo que no se debiera postergar.



Andrea Gamboa

ManpowerGroup Chile