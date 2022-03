Social 19-03-2022

Postulación a subsidio de vivienda para sectores medios será exclusivamente por internet





SERVIU región del Maule entrega la información más actualizada sobre canales de postulación y requisitos.



Faltan algunas semanas para que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo revele la fecha exacta del Primer Llamado 2022 para el Subsidio de Sectores Medios DS-01. Este proceso de postulación se caracteriza por su masividad.

Ante ello, SERVIU región del Maule actualizó su sitio web con la información más actualizada sobre canales de postulación y requisitos.

El Subsidio de Sectores Medios DS-01 es un aporte financiero del Gobierno de Chile, para las familias que necesitan comprar o construir su primera vivienda y que poseen una libreta de ahorro para la vivienda hace, al menos, un año de antigüedad.

POSTULACIÓN A DISTANCIA

Dado que aún persiste la pandemia del Covid-19, las postulaciones serán recibidas exclusivamente por internet. Es decir, los interesados realizarán el trámite desde la seguridad y comodidad de sus casas, sin concurrir hasta las oficinas de SERVIU.

Durante el periodo de postulación, el MINVU dispondrá de tres plataformas de postulación:

1. POSTULACIÓN AUTOMÁTICA. Si la persona postuló al DS-01 en octubre del año 2021 pero no fue obtuvo el subsidio, el MINVU enviará a su correo electrónico una propuesta de postulación. Si la acepta, su postulación ya estará ingresada.

2. POSTULACIÓN EN LÍNEA. Si la persona rechaza la propuesta enviada por MINVU o no postuló en octubre del año 2021, deberá ingresar una nueva postulación en la plataforma, siempre que cuente con Clave Única.

3. FORMULARIO DE POSTULACIÓN. Si la persona interesada no puede usar las opciones anteriormente explicadas, deberá completar un formulario en la página web que será dispuesta cuando MINVU realice el llamado.

PARA COMPRAR

Si el interés de la familia es la compra de una vivienda nueva o usada, debe seleccionar uno de los siguientes tramos y cumplir los requisitos indicados a continuación:

TRAMO 1, para comprar vivienda de un precio máximo de 1.100 unidades de fomento, debe tener un ahorro mínimo de 40 UF y estar dentro del 60% de mayor vulnerabilidad según el Registro Social de Hogares. En este tramo, el subsidio asignado será de 600 UF.

TRAMO 2, para comprar vivienda de un precio máximo de 1.600 unidades de fomento, debe tener un ahorro mínimo de 50 UF y estar dentro del 80% de mayor vulnerabilidad según el Registro Social de Hogares. En este tramo, el subsidio asignado variará entre 250 y 550 UF, según el precio de la vivienda.

TRAMO 3, para comprar vivienda de un precio máximo de 2.200 unidades de fomento, debe tener un ahorro mínimo de 100 UF y poseer Registro Social de Hogares, sin importar su porcentaje. En este tramo, el subsidio asignado variará entre 250 y 400 UF, según el precio de la vivienda.

PARA CONSTRUIR

Si el interés de la familia es la construcción de vivienda en sitio propio, debe seleccionar uno de los siguientes tramos de postulación y cumplir los requisitos indicados a continuación:

TRAMO 2, para comprar vivienda de un precio máximo de 1.600 unidades de fomento, debe tener un ahorro mínimo de 35 UF y estar dentro del 80% de mayor vulnerabilidad según el Registro Social de Hogares. En este tramo, el subsidio asignado será de 600 UF.

TRAMO 3, para comprar vivienda de un precio máximo de 2.200 unidades de fomento, debe tener un ahorro mínimo de 55 UF y poseer Registro Social de Hogares, sin importar su porcentaje. En este tramo, el subsidio asignado será de 400 UF.

Los requisitos mencionados anteriormente son los principales, pero no son los únicos. Por ello, las personas interesadas deben informarse al detalle en el sitio web serviumaule.cl