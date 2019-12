Opinión 15-12-2019

Potencial solar en Chile

Las energías limpias han alcanzado prácticamente la cuarta parte de participación en la matriz energética. Con esto, la meta establecida para el año 2025 se está cumpliendo con inesperada anticipación, y la idea de lograr la descarbonización total –objetivo impuesto para el año 2040- toma fuerza.



En medio de este auge, la solar es la que más aporta a la matriz y es justamente en verano -con más horas de luz- en que logra su mayor participación. En el primer trimestre de este año la energía solar por sí sola alcanzó el 10% en cuanto a capacidad instalada.



Esta más que optimista tendencia se ve reforzada con que Chile posee la superficie con la mayor radiación del mundo. Esto, gracias a la alta aridez del Desierto de Atacama y algunos lugares en que existe un gran porcentaje de días despejados. La radiación es tan significativa que alcanza cifras de 7.5 kwh/m2.



Pero esto no se da solo en el norte del país, ya que también otras zonas, como las regiones del Maule y del Bío Bío presentan buenas condiciones, haciendo de la energía solar una opción significativamente viable.



Esta práctica no solo ubicaría a las fuentes de energía cerca de las zonas de mayor demanda, sino que también permitiría prescindir de largas y costosas líneas de transmisión, junto con eliminar la Huella de Carbono que se requiere para implementar esas “carreteras eléctricas”.



Si se sigue avanzando, no sería extraño que pronto la matriz energética sea predominantemente “verde”, que cortes imprevistos de electricidad sean mitigados rápidamente y que regiones del país comúnmente ligadas a actividades económicas tan tradicionales como la agricultura, encuentren en la energía solar un nuevo polo de desarrollo.



Nataliia Savkiv

Office Manager de Solek