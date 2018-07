Crónica 06-07-2018

Potenciar el juego es clave en estas vacaciones de invierno

La académica Dra. Sandra Castro entrega una práctica guía de consejos para que los padres puedan compartir con sus hijos en estos días de descanso.

Esta semana los niños salen a las esperadas vacaciones de invierno, sin embargo, para los padres este tiempo libre puede generar aún más estrés, ya que deberán entretener a los pequeños en casa.

Para entregar un suspiro a los adultos, la académica Dra. Sandra Castro, de la Escuela de Educación Parvularia de la Universidad Católica del Maule, entregó una serie de actividades que se pueden realizar sin gastar, ya que se pueden utilizar materiales de desecho de la misma casa.

“No incurran en gastos y creen alternativas económicas, entretenidas y que a la vez fomenten el cuidado del medioambiente, iniciando una cultura ecológica, reutilizando lo desechado que aún tiene vida útil”, destacó la docente.

Es así como aquí le dejamos una completa guía que le permitirá pasar unas entretenidas vacaciones con sus hijos:

CREAR JUGUETES

Proporcione juguetes que sean para su edad y sus necesidades, los objetos simples y de bajo costo, como lo es el material para reutilizar es una buena alternativa. El niño no necesita de mucho para divertirse, cualquier objeto sencillo servirá para sus propósitos.

Se recomienda utilizar materiales de desecho, ya que posibilitan a los niños la realización de diversas actividades, permitir la libre manipulación y experimentación directa sin límites y desarrollar las habilidades creativas e imaginativas, además, son económicos y están al alcance. Razones por las cuales los padres también pueden hacer uso de éstos.

Entre los materiales ideales para la elaboración de juguetes, se pueden recolectar, los más comunes, como los envases de plástico, tubos de papel higiénico y toalla de cocina, tapas, cajas de cartón y tetra pack, palos de helados, cucharas y vasos de plástico, papeles, afiches, diarios y revistas, bolsas plásticas, vasos y platos de cartón, botellas de todos tamaños, chapas, cajas metálicas, entre muchos otros.

Todos estos materiales pueden ser trasformados con un fin lúdico, con grandes posibilidades según la creatividad de los niños(as) involucrándose como adulto facilitador o mediador, las actividades que se pueden realizar con estos materiales son infinitas, sólo se necesita imaginación.

PARTICIPAR DE LOS JUEGOS

Hay que tener en cuenta que el juego es una actividad innata y esencial para el niño, es parte importante de su desarrollo integral, es decir, el juego le permite desarrollarse adecuadamente en lo físico, psíquico y social. Además, el juego debe posibilitar la exploración, creación, la invención, que pueda imaginar, fantasear y sobre todo proporcionarle placer y diversión e incluso la liberación de angustias, deseos insatisfechos o temores. Que tenga la posibilidad de ejercitar sus capacidades, habilidades y destrezas, ya que el juego no es infértil, el niño no juega por jugar, siempre está adquiriendo una experiencia, un aprendizaje y puliendo sus habilidades.