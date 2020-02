Política 21-02-2020

PPD acusó a partido de José Antonio Kast de hacer "trampa" en franja del plebiscito

Surgen las primeras polémicas luego de que el Consejo Nacional de Televisión realizó esta mañana el sorteo para definir el orden de las opciones que se presentarán en la franja televisiva para el Plebiscito Constitucional del próximo 26 de abril.

El Partido por la Democracia acusó al Partido Republicano, colectividad liderada por el ex diputado ultraderechista José Antonio Kast, de hacer "trampa" por estar inscrito en las franjas de ambas opciones para definir el mecanismo que redactará una eventual nueva Carta Fundamental: Convención Mixta y Convención Constitucional.

Aquello ya que esa colectividad es abiertamente partidaria del Rechazo en el plebiscito e incluso tendrá el primer turno en la franja de esa opción.

El secretario general del PPD, Sebastián Vergara, fustigó que "lo feo que se ha consumado la pillería de algunos partidos que están en contra de lo que van señalar, se anotan a favor de una nueva Constitución y favor de la Convención Constitucional".

"No somos tontos, los chilenos se van a dar cuenta quienes son los que están tratando de hacerle trampa a la conciencia de la ciudadanía", aseguró.

Partido de Kast defiende que es "legítimo"

Desde el Partido Republicano, su secretario General, Antonio Barchiesi, descartó una "trampa" y apuntó que "es legítimo ocupar todos los medios que permite la ley y que permite el reglamento del Consejo Nacional de Televisión para hacer campaña para defender la alternativa del Rechazo".

Consultado si el llamado que harán en los segundos que tendrán en esa franja será a votar nulo en la papeleta sobre el mecanismo, dijo que "no", apuntando que "el Partido Republicano está concentrado en poner el Rechazo".

CNTV "no puede meterse" en el contenido de las franjas