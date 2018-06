Política 12-06-2018

PPD confirma triunfo de Heraldo Muñoz en elecciones internas

El PPD entregó su tercer informe preliminar de resultados de las elecciones internas, donde se confirma que el ex canciller, Heraldo Muñoz, es el nuevo presidente del partido. En el reporte se informa que el ex ministro de Relaciones Interiores de la ex Presidenta Michelle Bachelet, con su lista "Mejor Futuro, Renovemos el PPD", obtuvo 2.608 votos, es decir un 53,9%.

Tras Muñoz, se ubicó en segundo lugar la lista "Nuevo PPD" encabezada por Andrea González, quien era respaldada por los senadores Felipe Harboe y Ricardo Lagos Weber. La aspirante a timonel del partido alcanzó un 29.3% de los votos, según este tercer reporte, con un total de 1.419 votos escrutados. Más atrás y evidenciando la amplia ventaja del ex canciller, quedó en tercer y último lugar el ex diputado, Marco Antonio Núñez. El líder de "Somos renovación", que era el proyecto encabezado por el ex representante de Valparaíso, alcanzó 812 votos (16,8%).