Política 16-02-2017

PR destaca firma electrónica para inscribirse en partidos en formación y defiende refichaje por mail

El Partido Radical (PR) celebró que el Servicio Electoral (Servel) habilitara la firma electrónica para poder inscribirse en partidos en formación, y llamó a éstos a no confundir el proceso que llevan adelante con el refichaje de las colectividades ya constituidas. Esto, luego de que Revolución Democrática (RD) dijera que la decisión del Servel "está tratando de demostrar que hace algo por partidos en formación", y lo instara a terminar con el refichaje por mail de las tiendas políticas antiguas. El secretario general del PR, Osvaldo Correa, afirmó a Emol que "siempre hemos estado llanos y dispuestos a que se den todas las instancias necesarias para que los distintos partidos, en proceso de formación o de reinscripción, cumplan con la legalidad". "Aquí lo que está en cuestión no es el partido político, lo que se debe proteger es el derecho a participación de los ciudadanos que se ven representados por una tienda política", añadió.

Correa llamó a los partidos en formación a no comparar el proceso de refichaje con la captación de militantes. "Hay que hacer la diferencia, porque son dos situaciones distintas, no olvidemos que hay partidos en formación y otros que están absolutamente regularizados", manifestó. Respecto de los cuestionamientos de tiendas como RD o el Movimiento Autonomista al refichaje por mail, por no considerarlo "fidedigno" y porque existe el riesgo de "suplantación de identidad", afirmó: "Uno tiene que partir de la buena fe". "Nosotros como partido no vamos a cuestionar que se les haya permitido a los partidos en formación utilizar firma electrónica, por ejemplo, porque entendemos es una etapa y situación distintas, porque están en un proceso diferente a los partidos nacionales", finalizó.