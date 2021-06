Opinión 26-06-2021

PRÁCTICAS LECTORAS JUVENILES UN CAMINO PARA UN BUEN DESEMPEÑO UNIVERSITARIO



Que los chilenos leemos poco y mal lamentablemente forma parte del imaginario de nuestra identidad como país. Sin embargo, los mismos sujetos no lectores se convierten en sus acérrimos defensores cuando son consultados acerca de los beneficios de leer. Difícil sería encontrar a alguien que no reconozca el valor de la lectura, aunque paradojalmente él o ella no lo haga.

El mismo consenso podemos encontrar en los discursos que circulan en la universidad, espacio donde se lee para aprender y para dar cuenta de lo aprendido. Por esa razón, las distintas pruebas de selección universitaria han ido abandonando paulatinamente la evaluación de contenidos de lengua y literatura para privilegiar la comprensión lectora.

El problema se suscita al ingresar a la educación superior porque los textos que deben leer los nuevos estudiantes, en su mayoría, no se parecen a los conocidos y escritos durante su etapa escolar. Los artículos científicos, ensayos y textos disciplinares han surgido para una comunidad experta, poseen un lenguaje especializado y exigen conocimientos previos y la puesta en marcha de desafiantes estrategias para acceder a su significado.

Es por ello que hace ya varios años que la investigación ha insistido en la necesidad de ofrecer apoyo y acompañamiento a los estudiantes de los primeros años en el proceso de convertirse en lectores y escritores en la universidad. Se nos invita a cambiar las narrativas del déficit que responsabilizan exclusivamente a los jóvenes por carecer de la formación que se espera.

Desde los Nuevos Estudios de la Literacidad surge hoy la recomendación de poner en valor las “prácticas vernáculas de lectura y escrita”, es decir, aquellas experiencias que se realizan fuera del ámbito académico y que son gestionadas con autonomía por sus participantes. La lectura y escritura de géneros digitales como foros, correos, chat, post, tuit, blogs unidos a la escritura creativa de cuentos, diarios, fanfiction usando plataformas y redes sociales son fruto de la motivación de los jóvenes por compartir sus ideas, imaginación y socialización. Indagar en esta construcción de la identidad social puede ayudar a disminuir una distancia que, a veces, se percibe como insalvable, aunque finalmente solo sean caras distintas de un mismo capital simbólico.



Carolina Merino Risopatrón, Coordinadora Subsede Cátedra Unesco para la lectura y la escritura. Directora Magíster en Didáctica de la lengua castellana y la literatura, Universidad Católica del Maule.