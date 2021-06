Opinión 24-06-2021

PREÁMBULO DEL REGRESO







Cuando duelen los días,

Cuando duelen los huesos.

El sol no calienta,

Ya no es como era.

Seguro que llueve

Si es dolor de caderas.



¿Qué estaba diciendo?

No, no ha venido,

Mamá soy yo,

¿la vecina?

No mamá, soy yo la Rosi,

Si, hace tiempo

que no viene la Rosi.

Chiquillas de fionera

Ya no tienen madre.



Me suenan los oídos,

Si mamá están tocando las doce,

Dame una pastilla de las que me dio

El doctor,

Con esas se me pasa este ruido

Mamá, recién se tomó una,

No, no, no me mientas a tu madre

Ella nunca te enseño a mentir,

Si mamá, la quiero mucho,

¿tu papá no ha llegado?





(Oscar Mellado Norambuena)