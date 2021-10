Social 21-10-2021

Premian a ganadores de concurso literario para adultos mayores “Confieso que he vivido”



La séptima versión del concurso, contó con la participación de 90 personas de las diferentes comunas de la región del Maule.





Por segundo año consecutivo, la región del Maule, obtuvo al ganador nacional del concurso "Confieso que he vivido", ya que en 2018 se logró, por primera vez, el galardón máximo de la competición. Así, Luis Valenzuela Cerón, oriundo de Curicó y quien tiene 73 años, fue premiado gracias a su obra "Las tres corbatas".



Por ello, Valenzuela y quienes participaron, fueron reconocidos en una ceremonia liderada por el delegado presidencial regional, Juan Eduardo Prieto, quien dijo que “un desafío que tenemos a través del Senama y Ministerio de Desarrollo Social, es seguir generando espacios para nuestros adultos mayores y que nos cuenten sus vivencias. Sobre todo en tiempos que se necesita mucho el diálogo y escuchar a la gente".





Recordemos que, el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) con el concurso literario autobiográfico para personas mayores "Confieso que he vivido", busca rescatar, a través de la escritura, las experiencias de vida de personas en edad avanzada del país. En la presente edición, la región del Maule, se destaca por la participación de 107 obras, lo cual se traduce en 90 participantes de las diferentes comunas.





De esta forma, la seremi de Desarrollo Social, Constanza Gajardo, valoró que se retomen actividades presenciales con adultos mayores, gracias al proceso de vacunación en este grupo etario. "Nos hemos dedicado durante el mes de octubre, en conjunto con Senama, a trabajar con los adultos mayores en estas iniciativas que tienen que ver con el teatro, con la música, con escribir y leer, para que nuestros adultos mayores tengan una vejez positiva".





En tanto, la directora regional del Senama, Carolina Montero, refirió que "buscamos la participación de cada una de las personas mayores y que sean reconocidas por el trabajo que han realizado. A la edad que tienen, pueden enseñarnos mucho y entregarnos. Para eso, tenemos que crear instancias para que ellos puedan demostrar a las diferentes generaciones, lo grandes que son".





EL GANADOR





Tras ser reconocido, don Luis Valenzuela, expresó la importancia de estas instancias para los adultos mayores. Además, relató de qué se trata su obra. “Es una señora jovencita que cuidaba los guarda cruces de Curicó. Se enamora de un pasajero y el pasajero de la señora. Al final se enamoran tanto que el pasajero la invita a llevarla a vivir a otro país y al final no va. En cada visita que él hacía le daba regalos y como nunca andaba con regalos, se sacaba su corbata y se la regalaba a a la señorita (en ese tiempo). Le regaló tres corbatitas y esa era mi bisabuela".