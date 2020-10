Social 30-10-2020

Premio Nacional de Historia en ceremonia de aniversario UTalca: “La Defensa de los Derechos Humanos no pasa por ideologías”



El destacado académico magallánico Iván Jaksic participó en la celebración de los 39 años de la casa de estudios maulina.



Con un conversatorio entre el Premio Nacional de Historia 2020 y la comunidad universitaria, la U. de Talca celebró su XXXIX aniversario. La ceremonia fue encabezada por el rector de la casa de estudios maulina, Álvaro Rojas, quien resaltó que en esta oportunidad los festejos tienen un contexto especial por la pandemia, pero también por ser el primer año que la institución cuenta con una acreditación de 6 años, lo que la sitúa entre las mejores de Chile.

“Tenemos el orgullo de pertenecer al Grupo 3 de la nueva Ley de Aseguramiento de la Calidad, el grupo de Universidades Complejas o aquellas con más alta certificación. El pertenecer a esta selecta categoría, donde solo están presentes cuatro universidades estatales, nos desafía ampliamente como institución”, afirmó durante su discurso.

Rojas planteó también que el país inicia un amplio proceso de definiciones políticas, que debieran trasuntar en la promulgación de una nueva Constitución: “El amplio y significativo respaldo que ha dado la ciudadanía a este proceso, requiere del compromiso decidido de las más diversas instituciones sociales, en particular de las Universidades Estatales, en la discusión, análisis y en la redacción de nuestra Carta Fundamental”.

Asimismo manifestó la necesidad de que la nueva Constitución Política reconozca de manera explícita el rol y misión de las instituciones de educación superior del Estado.

CONVERSATORIO

Durante la ceremonia cuatro integrantes de la comunidad utalina participaron en un diálogo con el destacado académico Iván Jaksic, Premio Nacional de Historia 2020, con quien abordaron la relevancia del respeto de los derechos humanos, el rol de las universidades públicas de regiones, la participación electoral y el voto obligatorio y la importancia de la innovación en el contexto de la crisis sanitaria y más allá de ésta.

“Vivimos en época de cambios muy acelerados y a veces hemos tendido a perder de vista la importancia de los Derechos Humanos. Creo que se ha logrado mucho a nivel internacional a propósito de la defensa de los Derechos Humanos y que hemos aprendido algunas cosas. En particular, el hecho de que esto no pasa por ideologías” afirmó.

Al respecto explicó que “no se trata de que los Derechos Humanos se violen a nivel internacional solamente respecto de una ideología o de un partido, lamentablemente es un fenómeno en donde hay abuso de poder, en donde se vulneran no solamente en los países que uno sospecharía que tienen grandes desigualdades, sino incluso en países de un nivel de desarrollo. Y me refiero no solamente a la violencia política, también a la discriminación, a la posibilidad de poder manifestarse libremente a través de los medios y a través del contacto con gente que no piensa como uno. Es decir de que el concepto Derechos Humanos ha ido adquiriendo, un espesor, una densidad mucho mayor.”

A nivel nacional dijo que la vulneración de los derechos humanos no solo se produjo en el periodo de la dictadura. “Desde que Chile es una república, desde que es independiente hemos tenido circunstancias bastante lamentables, en donde ha habido violación de los derechos y mucha violencia política”, subrayó.

A su juicio, puntualizó, el gran desafío actualmente para enfrentar esta problemática es a través de las instituciones: “Creo que las reformas de las fuerzas armadas son importantísimas. Es importante separar las funciones policiales de las otras fuerzas armadas y allí creo que hay una gran oportunidad de introducir mayor respeto a los derechos humanos”.

También sostuvo que “es necesario evitar al máximo la violencia en las manifestaciones porque puede ser contraproducente (…) Generar un diálogo sin violencia es absolutamente fundamental”.