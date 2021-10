Política 13-10-2021

Preocupa IPC de septiembre: subió 1,2% respecto al mes anterior



En septiembre de 2021, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó un aumento mensual de 1,2%, acumulando 4,4% en lo que va del año y 5,3% a doce meses.

Las doce divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice. Entre las divisiones con alzas en sus precios destacaron alimentos y bebidas no alcohólicas (2,1%), con 0,422 puntos porcentuales (pp.); transporte (2,7%), con 0,356 pp., y vivienda y servicios básicos (0,7%), con 0,101 pp.

Las restantes divisiones influyeron 0,298 pp. en conjunto.

En cuanto al ítem “Alimentos y bebidas no alcohólicas”, este anotó aumentos mensuales en nueve de sus once clases. La más importante fue carnes (4,3%) que incidió 0,205pp., mientras que hortalizas, legumbres y tubérculos (3,7%) contribuyó con 0,099pp. De los 76 productos que componen la división, 45 presentaron alzas en sus precios, siendo el más relevante carne de vacuno (9,2%), con una incidencia de 0,199pp., seguido de tomate (21,5%), con 0,073pp. Los restantes productos con incidencias positivas acumularon 0,228pp. En el ítem “Vivienda y servicios básicos”, registró aumentos mensuales en seis de sus nueve clases. La más importante fue gas (2,4%) que aportó 0,043pp., seguida de suministro de agua (1,3%), con 0,021pp. De los 16 productos que componen la división, 12 consignaron alzas en sus precios, destacando gas licuado (2,4%), con una incidencia de 0,031pp., y agua potable (1,3%), con 0,021pp. Los restantes productos con contribuciones positivas acumularon 0,064pp.