Crónica 07-06-2018

Preocupa salud de locutor Manuel Angel Castillo

Una delicada situación de salud enfrenta el conocido locutor linarense Manuel Angel Castillo, conductor del clásico programa radial “Los Jóvenes de Ayer”.

Hace un tiempo fue sometido en Talca a una operación que no tuvo los resultados esperados. El mismo hizo una declaración impactante: “Me diagnosticaron cáncer gástrico y los médicos me dieron sólo algunos meses de vida, pero nunca he muerto emocionalmente, ya que estoy con medicina alternativa y dando la lucha a esta enfermedad”, expresó.

Pese a los inconvenientes propios de su estado de saludo, el profesional volvió hace unos días a conducir su programa en la Radio Amparo, donde ha demostrado ser el conductor de siempre, sin lamentos.

No obstante lo complicada que es su situación, tiene un agradecimiento permanente para toda la gente que ha estado cerca de él en estos momentos difíciles.

Claro que tampoco se puede soslayar el factor económico, tomando en cuenta que en su caso debe adquirir inyecciones que tienen un alto costo.

En este sentido, es bueno recordar que Manuel Angel Castillo lideró muchas campañas de ayuda a la comunidad, y ahora es el momento que los linarenses puedan apoyar a este conocido hombre de las comunicaciones.

Al conocido locutor se le puede ubicar de 9.30 a 12 horas, de lunes a viernes, en la Radio Comunitaria Amparo, ubicada en la población Pablo Neruda de esta ciudad. También se le puede llamar al Fono de la Radio 732210164.