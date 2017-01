Crónica 08-01-2017

Preocupación: Maule vive su peor sequía de los últimos 50 años

Tal como se venía advirtiendo desde hace unos meses, los agricultores de la cuenca del río Maule están enfrentando una temporada de riego muy difícil, debido a una marcada disminución del agua en los caudales y al bajo nivel que presenta la Laguna del Maule.

“Habíamos anunciado una temporada muy complicada, pero la realidad ha sido aún peor a lo que esperaban los pronósticos. Hoy enfrentamos una sequía incluso más mala que la vivida en los años 1998/99. El nivel del agua en el río, en su régimen natural, cayó por debajo de lo pensado; suponíamos que en enero estaríamos a un 55% del máximo disponible para riego, pero hoy estamos en un 35%”, explicó el presidente de la Junta de Vigilancia del Río Maule (JVRM), Carlos Diez, quien agregó que “complementando con agua de la Laguna del Maule, hemos logrado regular a un 50%, pero cada día que pasa el caudal baja aún más y el agua embalsada no durará toda la temporada”.

“La temporada de 1998/99 –agregó otro de los directores de la JVRM, José Manuel Silva– es recordada por todos los regantes del Maule como una temporada extremadamente seca. En esa ocasión, el caudal del régimen natural del río fue muy similar al actual, alcanzando un promedio de 63 metros cúbicos por segundo y este año esperamos apenas 57 metros cúbicos. Pero, lo que hace aún más grave la situación entre ambos casos es el nivel del embalse de la Laguna del Maule que, en esa época, aportó los 520 Hm3 y que hoy apenas podrá aportar 230 Hm3”.

“Todo esto nos muestra que la actual temporada es más complicada que la del año 1998/99, pues no podremos complementar el caudal natural con el agua de la Laguna del Maule según la demanda de riego de nuestros asociados”, concluyó Silva.

Por su parte, Alfonso Barrientos, también director de la JVRM, señaló que se está escribiendo una nueva historia en el Maule. "Hasta el día de hoy, no existen registros de cómo se comportaría el río Maule en una situación así, no hay estudios ni informes. Por lo tanto, todo lo que vivamos hoy nos servirá como base para mañana”.

FUTURO PRÓXIMO

Desde septiembre del año pasado que la Junta de Vigilancia ha estado advirtiendo sobre la difícil temporada que se viviría. En esa época se anunciaron recortes de caudales de riego de hasta un 50% en febrero. “Lamentablemente –advirtió Felipe Olivares, asesor técnico del organismo–, el valor observado en los caudales fue inferior a los pronósticos entregados por la Dirección General de Aguas (DGA) y el Centro de Despacho Económico de Carga del Sistema Interconectado Central (CDEC SIC), lo que nos llevó a bajar las consignas aún más. Esperamos seguir en la segunda quincena de enero con un caudal del 45% del máximo disponible para riego, en febrero estaremos a un promedio de 40% y solo un 32% en marzo, siempre y cuando no continúen disminuyendo los caudales”.

La actual crisis es tan grave que los regantes incluso han pensado solicitar los permisos correspondientes para recurrir a la porción inferior de la Laguna del Maule, como se hizo en la temporada de riego del 2013/14. “Debemos analizar todas las variables, ver las necesidades de los regantes y si estamos dispuestos a hipotecar el futuro, quizás abrir ahora significa pan para hoy y hambre para mañana, pero quizás para poder regar en los meses de marzo y abril, sea la única solución y así no se pierdan todos los cultivos de cosecha tardía”, señaló Carlos Diez