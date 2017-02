Crónica 14-02-2017

Preocupación por aumento de roedores tras incendios forestales En Longaví llaman a prevenir el hantavirus

En lo que va corrido de este 2017, se han confirmado 18 casos en todo el país, de los cuales cinco han tenido un desenlace mortal.



Un llamado a la comunidad de Longaví para prevenir el contagio del Hantavirus hizo la enfermera encargada de Epidemiología de esta comuna, Claudia Carter, ya que existe preocupación debido al éxodo de roedores desde sectores rurales a urbanos, tras los incendios forestales que han azotado a gran parte del país y principalmente a la región del Maule.



La profesional manifestó que “debido a la contingencia que hemos tenido a causa de los incendios forestales los ratones han emigrado hacia zonas urbanas y han aumentado los casos, por ello llamamos a la ciudadanía a cuidarse y tomar los resguardos para ello”.



En lo que va corrido de 2017, se han confirmado 18 casos de Hantavirus en el país, de los cuales cinco han tenido un desenlace mortal. Lo anterior significa que este período la enfermedad presenta una letalidad de un 27,8%. Durante 2016 se registró un total de 51 casos, con una letalidad de 21,6%; mientras que en 2015 hubo 58 casos con un 43,1% de letalidad se informó desde el Ministerio de Salud.



La enfermera explicó que el Síndrome Pulmonar por Hantavirus es una enfermedad infecciosa aguda, habitualmente grave, que puede ser mortal, presente en Chile desde la década de los 90. Se adquiere por contacto con fluidos de ratones silvestres de “cola larga” (Oligorizomys longicaudatus) portadores del virus, principalmente a través de las fecas y orina que dejan en los matorrales o en espacios cerrados como cabañas y bodegas. Los aerosoles de esta orina son inhalados por las personas produciéndose el contagio.



Es así como indicó que desde el Departamento de Salud de la Municipalidad de Longaví están en la labor de difusión y enfatizando la campaña para que la gente se pueda cuidar.



Entre las recomendaciones para la gente de sectores rurales indicó que se debe ventilar por 30 minutos antes de entrar a lugares cerrados por largo tiempo.

“Después de ventilar, rociar el suelo y superficies con agua y cloro. Luego limpiar y barrer. Mantenga el exterior de casas y bodegas libre de maleza y basura.

Mantenga las bodegas ventiladas y ordenadas, sin materiales de desechos.

Selle y desratice galpones y bodegas. Mantenga los alimentos y agua fuera del alcance de los roedores, almacenándolos siempre en envases herméticos.

Evite el ingreso de los roedores a las viviendas tapando los orificios y cavidades por donde puedan entrar. No mate zorros, culebras y lechuzas: le protegen de los roedores”, detalló la profesional de la salud.



Finalmente precisó que si va a ir de camping o paseos a sectores rurales es conveniente elegir lugares limpios y libres de matorrales y pastizales, usar carpa con piso, cierre y sin agujeros, guardar alimentos en envases resistentes y cerrados, no dejar ollas y utensilios al alcance de los ratones, caminar sólo por senderos habilitados, no internarse entre matorrales y pastizales, no recolectar ni consumir frutos silvestres, mantener la basura en recipientes cerrados, si es necesario enterrarla, y beber sólo agua segura (potable, envasada, hervida o desinfectada).