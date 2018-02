Social 23-02-2018

Preocupación por la precaria situación que viven 7 familias en Villa Esperanza de Yerbas Buenas

Parece paradójico que en la Villa Esperanza vivan 7 familias en tan precarias condiciones. En un recorrido realizado al interior de los portones azules, pudimos observar que quienes viven ahí lo hacen en casas al estilo “campamento”, fabricadas a pulso con lo que han tenido a mano: latas, pedazos de madera, pedazos de plástico… botellas, etc. Además de eso, no cuentan con agua potable ni alcantarillado, y una vez a la semana reciben agua para su consumo.

La situación es crítica debido a que allí viven muchos niños y personas enfermas y están preocupados porque pronto será época de invierno.

Además de todo esto, los habitantes del sector cuentan solamente con fosas sépticas que –posiblemente- se verán sobrepasadas con las lluvias venideras.

Las familias que habitan este lugar comentaron que las autoridades quedaron de buscarles una solución a su grave problema de habitabilidad y hasta la fecha no han recibido la ayuda esperada. Ahora “buscan la esperanza” de poder encontrar una solución antes de que llegue el mal tiempo.