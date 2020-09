Crónica 25-09-2020

Preocupación por viaducto Alcalde pide nuevo informe técnico por fallas en puente Marimaura



Han pasado 10 meses de la denuncia de la Municipalidad y aún no se ha recibido el informe técnico sobre los daños del puente

El 5 de noviembre del 2019, vecinos del sector de Marimaura alertaron al alcalde sobre daños en el puente del sector. Con fotografías ellos daban cuenta de fisuras en los pilares del puente y a su vez la sobre dilatación de las uniones de pistas en la superficie. En ese entonces, el seremi del MOP francisco duran y el director regional de vialidad Manuel montero, junto a equipos técnicos, inspeccionaron el puente, descartaron daños estructurales y se comprometieron a solicitar informes técnicos, tal como lo había solicitado la dirección de obras municipal.

A 10 meses de la denuncia aún la Municipalidad no ha recibido el informe técnico sobre los daños del puente y en paralelo, salió a la luz pública la investigación de más de un año que realizó la Contraloría General de la República por la falta de mantención de 50 puentes desde la región de Tarapacá hasta Los Lagos, uno de ellos, el puente Marimaura de la comuna de San Javier.

“Nosotros mandamos todos los oficios correspondientes a la autoridad del Ministerio de Obras Públicas, en este caso a Vialidad y estuvimos presentes incluso y este es un hecho grave, a ocho meses no se ha hecho ninguna mantención y es más, no nos han dado respuesta a los oficios. Mi preocupación es porque el Ministerio debe poner ojo con este tipo de estructuras y su mantención. Nosotros estamos reenviando nuevamente los oficios pertinentes para pedir que se fiscalice y se repare, porque esto es grave y puede pasar cualquier cosa”, indicó el alcalde de San Javier Jorge Ignacio Silva.

“El lado poniente sufrió daños en las pilastras, se enviaron fotos, vinieron a verlas, quedaron de enviar un informe a nuestro alcalde lo cual tampoco sucedió y estamos preocupados porque no se ha hecho ninguna mantención con respecto al puente. El año pasado un caballo tuvo un accidente en el otro costado, metió la pata en un socavón”, señaló Jannette Gutiérrez Pdta. Junta de vecinos Marimaura.

Con fecha 24 de septiembre de 2020, la dirección de obras municipal volvió a solicitar por segunda vez un informe técnico al MOP de la región del Maule para saber efectivamente el tipo de daño de la estructura construida el 2009 y que debió ser reparada después del terremoto del 2010. Dicho informe podría orientar acciones complementarias y se espera además algún plazo de ejecución de obras de mantención tras los registros fotográficos y audiovisuales que dan cuenta de una peligrosa situación.