Editorial 08-02-2022

Prepararse para nueva normalidad





Poco a poco para mucho el “temido marzo” comienza a asomarse casi a la vuelta de la esquina y con ello las medidas que se quieren para un inminente regreso a clases presenciales.

En el caso de Linares, el municipio anunció que no será exigencia el uso de uniforme como una manera de atender el complejo estado económico por el que atraviesan centenares de familias que están preparándose para vivir esta nueva etapa escolar.

Pero más allá de esta decisión, muy aplaudible por cierto, surgen otras inquietudes propias de esta época del año.

La compra de útiles escolares, matrículas en universidades, búsqueda de arriendos para quienes estudiarán fuera de sus ciudades natales, pago de patente de los automóviles y permisos de circulación.

Todas estas áreas, también son parte de la nueva normalidad de la que tanto se habla.

Y quizás muchas de estas medidas queden pendientes para la futura administración del gobierno que asumirá también en mazo próximo.

Y vendrá tal vez los cuestionamientos del porqué no existe algún tipo de ayuda para compensar la seguidilla de gastos a enfrentar.

Quizás este escenario no sea el todo positivo para muchos o muchas, pero es lo que nos tocará enfrentar y como tal, debemos ya ir acostumbrándonos a que se vienen días complejos, los que deberán ser sorteados con especial rigurosidad para no sucumbir en este regreso a la nueva normalidad que se nos aproxima.