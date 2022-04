Social 01-04-2022

Presbicia: cuando dejamos de enfocar a corta distancia



- Se trata de una condición que afecta a todas las personas con el avance de la edad y que, aunque no tiene prevención, es posible tratarla con lentes ópticos, de contacto o cirugía láser.



La presbicia, en palabras sencillas, es la pérdida irreversible de la capacidad del ojo para enfocar objetos ubicados a corta distancia. Afecta a todas las personas, ya que está relacionada con el envejecimiento propio de los seres humanos. Aunque no se puede prevenir, existen opciones de tratamiento, para reducir así el impacto en la calidad de vida de las personas.



“Si bien se produce como resultado del paso de los años, el mecanismo exacto detrás de la presbicia sigue siendo desconocido. Múltiples teorías indican que existirían alteraciones tanto a nivel del cristalino, como de los músculos que lo controlan”, explica el doctor Felipe Petour, oftalmólogo de Clínica Bupa Santiago, sobre su causa.



La visión, al igual que muchas funciones de nuestro cuerpo, comienza poco a poco a desgastarse desde que nacemos. De esta forma, según explica el especialista, la presbicia comienza gradualmente en todas las personas después de los 40 años, momento a partir del cual la capacidad acomodativa del ojo se va perdiendo, manifestándose con mayor fuerza aproximadamente a los 55 años.



“El primer síntoma suele ser la dificultad para enfocar objetos cercanos (menor a 60 cm) y visión borrosa de cerca. Esto varía según las necesidades visuales de cada persona. Aquellos que utilizan la visión de cerca en las actividades diarias con frecuencia se quejan de deterioro antes”, señala el experto.



Tratamientos



No hay manera de detener ni revertir el proceso normal de envejecimiento que causa la presbicia. Sin embargo, puede corregirse con lentes ópticos, de contacto o en algunas ocasiones con cirugía láser o a través de lente intraocular.



“En la mayoría de los casos se recetan anteojos simples para leer, o bifocales, que mejoran la visión de cerca y de lejos. Por eso, es importante evaluarlo de manera personalizada para cada paciente y de acuerdo con lo que más les acomode. En Clínica Bupa Santiago contamos con un completo equipo de especialistas con amplia experiencia en las principales patologías oftalmológicas. Además, tenemos a disposición de nuestros pacientes tecnología de última generación tanto para diagnóstico como tratamiento”, finaliza Petour.