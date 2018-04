Nacional 21-04-2018

Presentan demanda que definirá el futuro de las bitcoins en Chile

ste viernes, la empresa Buda.com presentó una demanda en el tribunal de la libre competencia contra 10 bancos chilenos por abuso de posición dominante por cerrarle las cuentas corrientes con que operaban.

La pyme se dedica a transar criptomonedas, como bitcoin y ethereum, necesita la cuenta para mover el dinero que mueven por la compra y venta de estas monedas virtuales.

"Buscamos que se haga justicia y que si el tribunal determina que hay un abuso de posición dominante que nos abran las cuentas. Si pasa eso, nos quedamos en Chile y seguimos operando. Si no, nos iremos a Perú, Colombia y abrir en Argentina", dice a Cooperativa Agustín Feuerhake, socio de Buda.

¿Por qué les cerraron las cuentas bancarias? Uno de los temores de las instituciones financieras es el origen incierto de los fondos del mundo de las criptomonedas, debido a su naturaleza anónima y descentralizada, lo que se podría prestar para lavar dinero y otras actividades ilícitas.

"Todos nuestros clientes los tenemos registrados, con nombre, apellido y RUT, y no tenemos clientes anónimos, por lo tanto no hay un verdadero problema de lavado de activos", esgrime Feuerhake.

Según sus cifras, Buda posee cerca de 80 mil clientes, de los cuales unos 30 mil son chilenos. El emprendedor explica que si el resultado les es desfavorable en el TDLC les devolverán la plata a la gente que tiene saldos en pesos en la plataforma.

Los que se queden con bitcoins podrán seguir transándolas en otros mercados.