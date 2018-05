Deporte 16-05-2018

Presentan diseño del proyecto para mejorar el Estadio de Linares

Inversión alcanza los 7 mil millones de pesos y contempla también una moderna pista atlética de ocho carriles

Fuimos invitados por el alcalde de Linares, Mario Meza, en conjunto con dirigentes deportivos, para conocer detalles de lo que será el proyecto de mejoramiento del estadio “Reposición graderías para un aforo de cerca de 7 mil personas y cancha número 1”.

En la oportunidad el arquitecto de la municipalidad, Manuel Sánchez, fue el encargado de entregar antecedentes de lo que será el nuevo rostro del principal recinto deportivo: “en esta remodelación las graderías se construirán de nuevo, al igual que los camarines, todo debajo de las graderías, lo que sin duda traerá muchos beneficios, porque se aprovecharían mejor los espacios, todo quedaría más ordenado y cómodo para la comunidad. Pero, no sólo será el fútbol el beneficiado con este gran anhelo de todos los linarenses. También el alcalde Mario Meza ha pensado en potenciar y mejorar la pista atlética, aumentando a ocho carriles, para que los amantes de este deporte y los diferentes colegios puedan entrenar, porque es compatible con el estadio y los arreglos que se tienen contemplados. Para que nuestros lectores lo tengan presente, sería un estadio muy similar al Regional Chinquihue de Puerto Montt, donde se contemplan unas graderías techadas, con forma de C que se abran al espacio peatonal de gran envergadura, lo que permitirá que los espectadores vean el partido no contra el sol, sino cómodamente”.

Sobre los plazos, Sánchez agregó que “si todo marcha bien, este proyecto debería ser ingresado al Ministerio de Desarrollo Social a mediados del próximo año, en donde se espera que todas las especialidades que se requieren estén resueltas y de ahí esperar unos años para que comiencen los trabajos”.

FÚTBOL AMATEUR

Una muy buena noticia recibieron también los presidentes de las diferentes asociaciones del fútbol de la comuna, puesto que el alcalde confirmó que este año también habrá una subvención para los amantes del deporte rey amateur: “tenemos en nuestro presupuesto municipal 2018, la subvención por más de 40 millones de pesos que hemos contemplado para este año y por los próximos años que dure mi mandato”, afirmó.

Otro de los temas tiene que ver con mejorar la iluminación del estadio lo más pronto posible. Al respecto, el jefe comunal dijo que “ese contrato ya está adjudicado y ese plazo de ejecución no debiera ser más de los 60 días corridos desde que se recepcionan definitivamente los terrenos. Creo que a fines del mes agosto estaríamos en, condiciones de tener nueva iluminación al interior del recinto, lo que no tiene nada que ver con la remodelación del estadio porque eso significa un nuevo tipo de alumbrado en el Tucapel Bustamante Lastra.

También otro de los proyectos que ya está presentado se relaciona con una cancha sintética al interior del estadio y dos canchas de futbolito, también sintéticas, lo que vendrá a solucionar los inconvenientes de este tipo de superficie en nuestra ciudad, principalmente para los entrenamientos del “depo” que sufre mucho cuando juega de visita en este tipo de carpeta.

Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo