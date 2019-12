Policial 04-12-2019

Presentan helicóptero Chinook para combate de incendio forestales

El Gobierno lanzó la Campaña Nacional de Prevención de Incendios Forestales 2019-2020. Donde presentaron uno de los cuatro helicópteros pesados Chinook, que fueron contratados por CONAF para combatir los incendios de esta temporada.

La aeronave, que es de fabricación estadounidense, tiene doble hélice y cuenta con una capacidad de lanzamiento de agua de 10.000 litros. El costo de cada Chinook asciende a los US$ 3 millones y fueron escogidos por su importante volumen de bombardeo, versatilidad, rapidez en la carga y precisión en la descarga. Además, son helicópteros aptos para operar en quebradas y en zonas de cerros.

Además, se reforzaron los consejos para prevenir estas catástrofes: No prender fuego al aire libre; no quemar desechos vegetales; y tomar todas las precauciones necesarias para cuidar las casas.