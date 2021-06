Política 03-06-2021

Presentan Plan de contingencia para enfrentar la pandemia en Parral



El Intendente Juan Prieto, se trasladó hasta la comuna de Parral donde dio a conocer a las autoridades locales un nuevo plan de contingencia para disminuir el índice de contagios de coronavirus en la comuna



En la ocasión, la máxima autoridad regional estuvo acompañada por el Jefe de la Defensa Nacional, Coronel Luis Ovando; la Gobernadora de Linares, María Claudia Jorquera; la Seremi de Salud, Marlenne Durán; la Alcaldesa de Parral, Paula Retamal; el Prefecto de Linares, Coronel Álvaro Illanes y el Jefe de la Bicrim Parral, Sub Prefecto Raúl Arancibia.

El Intendente indicó que “hemos implementado, después de una larga cuarentena que lleva la comuna de Parral, nuevas medidas con un trabajo que lleva varios días liderando el Jefe de la Defensa, con la Gobernación y los equipos de salud y la municipalidad. Vamos a implementar móviles que van a estar en los distintos cuadrantes para ir controlando, sobretodo en los lugares donde hay mayor cantidad de contagios. También hacer un llamado, porque por más fiscalizaciones que tengamos, los responsables son todas las personas, estamos todos cansados de la pandemia, pero la única forma de salir adelante es que todos seamos responsables. También se ha hecho un tremendo trabajo en vacunación, la comuna está sobre el 65% de vacunación de las dos dosis, lo que le da la posibilidad de tener el pase de movilidad a muchas personas, pero no por eso no vamos a cumplir con las medidas sanitarias”.

Recordar que la comuna de Parral, ingresó a Fase de Cuarentena el sábado 10 de abril pasado, por lo que lleva casi 8 semanas en esta fase.

La Seremi de Salud, Marlenne Durán, acotó que “estamos preocupados por la comuna de Parral, lleva ocho semanas en cuarentena y no hemos visto que se logre una disminución significativa de casos. Los casos se mantienen, incluso las primeras semanas siguió con una tendencia al alza y las personas se siguen enfermando. La verdad es que es muy importante ir reforzando todas las medidas, nosotros tenemos claro que hay que reforzar el testeo, la trazabilidad y el aislamiento y para eso vamos a trabajar en conjunto con la Municipalidad para ir reforzando todas estas medidas”.

El Jefe de la Defensa Nacional, Coronel Luis Ovando, señaló que “las fiscalizaciones se harán de domingo a domingo, en la mañana de las 09:00 hasta las 13:00 horas y en la tarde de las 14:30 a las 18:30, esto es variable y como son equipos móviles, el desplazamiento les va a permitir actuar en tiempo real, en aquellos lugares donde se identifique la mayor aglomeración de público. De esta forma, vamos a ejercer un control, fiscalización y prevención”.

Por su parte, la Alcaldesa de Parral, Paula Retamal, añadió que “les pedimos a la comunidad que se ordenen lo antes posible, que hagan caso de todas las indicaciones que están diciendo nuestras autoridades, el tema de salud es algo gravísimo y no queremos perder a otro parralino más”.