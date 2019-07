Crónica 18-07-2019

Presentan prototipos de soluciones para facilitar el esfuerzo físico de los trabajadores agrícola

Con el objetivo de facilitar las labores físicas que ejercen diariamente quienes trabajan en el campo y así lograr mejorar su calidad de vida, la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) junto a la Facultad de Diseño de la Pontificia Universidad Católica (PUC) se unieron para trabajar en contribuir a generar soluciones a esta problemáticas.

Es así como alumnos de tercer año de diseño, de esta casa de estudios, trabajaron en distintos prototipos para aliviar las labores agrícolas de las agricultoras y agricultores del país, teniendo como premisa fundamental abordar el esfuerzo físico que ellos realizan, entregando soluciones desde el entorno del diseño estratégico, pudiendo generar una solución desde la innovación, pero teniendo en cuenta la mirada desde el usuario.



Para el Director de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), Álvaro Eyzaguirre, “Es sumamente importante que nos hagamos cargo de las problemáticas más cotidianas que tienen nuestros productores día a día, sobre todo de quienes realizan labores físicas propias de la producción agrícola, lo que implica un desgaste físico importante. En este sentido, como FIA asumimos el desafío que el propio Ministro de Agricultura, Antonio Walker nos propuso y pensamos cómo la innovación, puede aportar con soluciones a estos desafíos y fue así como nos unimos a la Escuela de Diseño de la UC, para que nos apoyen y diseñen desde su perspectivas algunas de estas soluciones”.



En tanto el Subdirector Académico de Escuela de Diseño PUC, Andrés Villela calificó la alianza con FIA, como una instancia muy interesante, “ya que nos ha permitido salir de nuestra zona de confort de la sala de clase y empatizar con el mundo agrícola, conocer su realidad e interpretar sus necesidades y a partir de eso crear soluciones”.

“FIA nos ayudó a acércanos a los agricultores, los alumnos vieron problemas reales y además están viendo que el diseño puede contribuir a la agricultura”, comentó Samanta Zeppelin, docente de la Escuela de Diseño PUC.

Proyectos presentados:



En total se presentaron 6 iniciativas, relacionadas con distintos rubros del sector agrícola nacional. Entre ellas destacan:



B- SLIDE: Sofía López, estudiante de tercer año de diseño PUC, –quien junto a su grupo desarrolló un rediseño de las colmenas, para optimizar el esfuerzo físico de los apicultores– señaló que l. “Con nuestro diseño las abejas se estresan menos, porque no les llega tanta luz, no es necesario aplicar tanto humo y las abejas están más tranquilas. Nosotros trabajamos con el modelo tradicional, que son tres alzas que son ideales para la postura ergonómica del apicultor y así no se ve perjudicada la columna del trabajador y le simplifica las maniobras de traslado de las colmenas”.