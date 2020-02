Crónica 15-02-2020

Presentaron denuncia ante Superintendencia del Medio Ambiente por plaga de moscas en sector Arbolillo de San Javier

Se investigan las causas de esta plaga y piden sancionar a empresa cercana al lugar por incumplimientos en su manejo sanitario y que se fumiguen las viviendas del sector.



El alcalde de San Javier Jorge Ignacio Silva Sepúlveda, presentó ante la Superintendencia de Medio Ambiente, una denuncia por la presencia de plagas de moscas en el sector Arbolillo de San Javier.

“Para nosotros este es un tema preocupante, por la calidad de vida que están teniendo nuestros vecinos. Hace tiempo que venimos denunciando esto y los perjuicios continúan aumentando, por eso presentamos esta denuncia ante la superintendencia para que investigue y sancione a los responsables. Paralelamente como medida preventiva reforzamos las postas de Caliboro y Alquihue para atender a los vecinos que puedan llegar a consultar por problemas estomacales y oculares” señaló el edil.



Acotó que esperaba que “al responsable de esta situación, que no es normal en el campo, reciba las sanciones correspondiente y ojala que se aplique un plan de fumigación apropiado para el control de esta plaga que en terreno pude verificar existe en varios kilómetros dentro del sector de Arbolillo”.

Con fotografías y videos que grafican la cantidad de vectores que contaminan las viviendas del sector, los integrantes de la agrupación Maule sur por la vida denunciaron el problema.

“Lo que está sucediendo en nuestro territorio, en nuestras casas, con nuestros vecinos es inaceptable. Lamentablemente esta situación no nos deja vivir, incluso es peor a la llegada de los malos olores. La cantidad de moscas no permite alimentarse, no permite comer es una fuente de insalubridad impresionante. Nosotros sospechamos claramente que el foco de esta plaga es el regadío de pinos que inició coexca a fines del año pasado con desechos de la producción de 40 mil cerdos”, señaló Álvaro Letelier, integrante de la agrupación Maule sur por la vida.

Agregó que “la mayor cantidad de moscas se va produciendo a medida que uno se va acercando al punto de la chanchera. En Caliboro hay, en Pillay hay, y cuándo nos vamos acercando a la Puntilla, el Arbolillo, y Purapel, la cantidad de moscas aumenta en forma exponencial”.