Crónica 26-05-2017

Presidenta de ganaderos de Los Hualles pide mayor apoyo para habitantes de la precordillera

Mónica Henríquez, presidenta de la Asociación de Ganaderos de Los Hualles, expresó la preocupación que existe en el sector precordillerano, precisando que no han podido certificarse para la venta de leña que exige la autoridad ambiental.

“La producción de leña es la única actividad que tenemos en la precordillera, prácticamente para sobrevivir, porque la cantidad es poca. Entendemos que el aire está irrespirable en la ciudad y todo el problema ambiental que ello genera, pero no podemos certificarnos. De hecho acá en la región no había quien certificara, yo misma estaba tratando de certificarme con una persona de Concepción. Por lo demás piden una cantidad grande de acopio, y nosotros no podemos juntar, por ejemplo, 500 metros de leña”, indicó.

La dirigente recordó que tampoco en la zona existe una gran cantidad de bosques, “ya que muchos se acabaron hace varios años, porque las grandes empresas los quemaron. Ahora existen sólo pequeños predios de bosques. Tanto en Los Hualles como en Montecillos se utilizan planes de manejo, como tiene que ser, pero hoy se nos complica la situación”.

Ante este escenario, la presidenta de los ganaderos de la localidad de Los Hualles, indicó que ahora están buscando apoyo de las autoridades para llevar a cabo actividades alternativas como la crianza de chivos y vacunos, “lo que es amigable con el medio ambiente, pero no hemos tenido apoyos concretos. Como acá hay puros cerros y no tenemos plan, también esto se hace difícil si no contamos con un apoyo mayor para comprar forraje o arrendar talaje”.

Finalmente, Mónica Henríquez, manifestó que siguen confiando en las autoridades y en los servicios del agro, “pese a que acá se invirtieron recursos supuestamente para construir norias, pero eso nunca llegó a concretarse”.

FOTO: “Esperamos que las autoridades locales tomen conciencia de las necesidades de los habitantes de la precordillera”, dijo Mónica Henríquez, presidenta de la Asociación de Ganaderos de Los Hualles.