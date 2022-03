Política 09-03-2022

Presidenta de la Convención Constitucional: “Voces de Chile es el primer informe que recibimos donde se releva la voz de los jóvenes”



• El 85% está a favor o muy favor de que la nueva Constitución reconozca y asegure los mismos derechos a los extranjeros que viven en Chile. A su vez, el 89% desea que la nueva Constitución reconozca y asegure los mismos derechos políticos a los chilenos que viven en el extranjero.



Investigadores de la Universidad Católica Silva Henríquez (UCSH) entregaron el informe final del proyecto “Voces de Chile” a la mesa directiva de la Convención Constitucional. En audiencia, los académicos se reunieron con María Elisa Quinteros y Gaspar Domínguez, a quienes comentaron los resultados del informe que se desarrolló durante 2021 y que buscó crear espacios de diálogo (Cabildos) y participación (Consulta virtual) para conocer las miradas y propuestas de las y los jóvenes sobre el proceso constituyente y la redacción de una nueva Constitución.

“Informes como el de “Voces de Chile” ratifican que el trabajo de la Convención está en sintonía con lo que espera la juventud que desarrollemos, agradezco el hacernos llegar este material, es el primero que recibimos en el que se releva la voz de los jóvenes en torno a temas constitucionales, estos insumos aportan y nos ayudan”, expresó la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros.

El informe destaca, por ejemplo, que un 70% de las y los jóvenes señala que el Estado debería preocuparse y hacerse responsable por el bienestar de las personas, esto reflejado en que sea el principal actor que se haga cargo de Salud (53%), Educación (58%), Pensiones (61%), Agua (71%) y Transporte Público (59%). De los derechos actualmente no asegurados, el derecho al agua es el que más preocupa sea incluido en la nueva Constitución (45%), seguido por el derecho a la vivienda (33%).

Así mismo, el 86% está a favor de que la nueva Constitución reconozca lenguas indígenas como idiomas oficiales en Chile, mismo porcentaje se muestra a favor de que la nueva Constitución reconozca cupos reservados para representantes de pueblos indígenas en el Congreso.

Rodrigo Torres, investigador responsable del estudio y académico del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Juventud (CISJU) de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas de la UCSH, se refirió a los resultados basados en consultas y cabildos, los cuales demostraron una alta aprobación de temas derivados al reconocimiento de derechos sociales, como la migración y los pueblos originarios. “Esto se expresa en elementos culturales como el idioma y en elementos más político-institucionales como los cupos reservados en el parlamento y el tema territorial. Sobre este punto, creo que el desarrollo de la Convención Constitucional sin duda contribuyó a consolidar el reconocimiento institucional a los pueblos originarios en la mirada juvenil”, precisó el académico.

“Los resultados de los Cabildos reflejan que la nueva Constitución se desarrolle como un proceso transparente y participativo, en donde todos los actores tengan voz y en el que la juventud se reconozca como actor social fundamental”, dice Jorge Castillo, académico e investigador de la Dirección de Investigación y Postgrado UCSH.



En temáticas de “Cultura e identidad”, el 99% de las y los jóvenes está a favor o muy favor de que la nueva Constitución reconozca el valor propio de la naturaleza y asegure su protección, así como el 98% está a favor o muy a favor de que reconozca la protección y los derechos de los animales. Así también, el 85% está a favor o muy favor de que la nueva Constitución reconozca y asegure los mismos derechos a los extranjeros que viven en Chile. A su vez, el 89% desea que la nueva Constitución reconozca y asegure los mismos derechos políticos a los chilenos que viven en el extranjero.



En ítems “Democracia y participación”, el 88% de las y los jóvenes está a favor de que la nueva Constitución obligue a las autoridades a reunirse públicamente con los ciudadanos. El 97% es favorable a que incluya mecanismos para remover a las autoridades de sus cargos cuando no cumplan con sus obligaciones o compromisos. El 95% se muestra a favor de que se incorporen los plebiscitos y consultas para que la ciudadanía pueda decidir en temas relevantes. El 72% está bastante de acuerdo con la obligatoriedad del voto. El 56% prefiere un sistema político de tipo presidencialista y el 56% apoya la propuesta de un Congreso unicameral.



“Es bueno ver los vasos comunicantes de estudios como éste con lo que hemos escuchado en las audiencias todos quienes estamos dentro de las comisiones, donde recibimos a adolescentes y universitarios que nos plantean como mecanismos de democracia directa la evaluación de autoridades y destituirlas si es necesario si no están cumpliendo con su mandato”, aseguró Beatriz Sánchez.

Ernesto Riffo, doctor en Derecho Constitucional y académico de la Escuela de Derecho de la UCSH, aportó con la preparación del material didáctico “Glosario Constituyente”, para explicar los distintos conceptos jurídicos institucionales y así facilitar la comprensión de las preguntas y temas de la consulta joven que luego serían discutidas en los cabildos. Riffo analizó los resultados de los cabildos, específicamente la pregunta final de cada uno de estos, que buscaba que los participantes propusieran una norma para la nueva Constitución. “Analizando y comparando las propuestas, se logra percatar que las y los jóvenes tienen interpretaciones novedosas de derechos que tradicionalmente tuvieron otro significado”.

“Las y los jóvenes reconocen el valor de cada derecho y los interpretan como una condición necesaria para que las personas puedan desarrollarse plenamente. Así ocurre con el derecho la libertad de las personas, el cual se traduce al libre desarrollo de la personalidad, expresión de las ideas, formas de vida e identidad”, añade Riffo.

El proyecto “Voces de Chile” nace de un deseo de dos instituciones, la Universidad Católica Silva Henríquez y la Fundación Scholas Occurrentes, e inspirado en el texto “Mi Sueño de Chile” del Cardenal Raúl Silva Henríquez.