Nacional 05-06-2021

Presidenta de las AFP espera que "no prosperen" los debates por un retiro del 100%





La presidenta de la Asociación de AFP, Alejandra Cox, se manifestó en contra de un retiro del total de los ahorros previsionales, idea que planteó en primera instancia Jorge Alessandri (UDI), con el fin de evitar una supuesta estatización de los fondos, antes de que diputados de oposición presentara su propio proyecto en esa línea, que dicen, terminará con el actual sistema de pensiones.



En medio de un curso realizado por la Universidad de los Andes, la economista reafirmó su rechazo los retiros como ayuda económica, pues "la noción de que las personas financien una crisis en base a sus propios ahorros es bastante contradictoria, realmente una muy mala política pública".



En cuanto a la nueva iniciativa, Cox opinó que "hablar del 100 por ciento lo hace aún más problemático, en un momento en que todavía ni se discute cómo se van a reponer esos fondos que ya se retiraron" desde agosto pasado, que hasta ahora han significado un desembolso de más de 48.000 millones de dólares para las administradoras, según la Superintendencia de Pensiones.



"Esperamos que estas discusiones no prosperen -continuó-, agregan confusión a las personas, y necesitamos más ahorro para proyectar nuestras pensiones hacia futuro, y no menos".

Similar fue la recepción del Gobierno a este proyecto, con el ministro del Trabajo, Patricio Melero, enfatizando que "la mejor defensa de las cuentas individuales es una mejor pensión a futuro y, por consiguiente, creo que sacar plata del ahorro previsional va en la dirección contraria al objetivo de mejorar las pensiones del país".



"Por eso somos críticos, porque pone en una situación compleja el financiamiento de esas pensiones más adelante, y creo que la reforma previsional que estamos hoy día tratando en el Congreso va a dejar en evidencia la importancia de esas cuentas individuales", agregó.



Así, Melero se suma a lo planteado antes por su par de Hacienda, Rodrigo Cerda, quien señaló que al hablar de un retiro como éste "estamos descapitalizando la economía".

Sobre las eventuales consecuencias de esta medida, el ex ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre (PPD) sostuvo en El Primer Café de Cooperativa que "el efecto va a depender de si se van a consumir esa plata o si la van a ahorrar".



"Como se va a consumir parte, va a haber un boom transitorio e inflación, y también un efecto adverso sobre el mercado financiero, sobre la inversión y el crecimiento, porque lo que se va a recircular en materia de ahorro va a ser menor que lo que había", explicó.



Así, Eyzaguirre proyecta que "en el corto plazo hay una fiesta, y en el largo plazo hay un velorio, en términos de menor crecimiento, de vejez paupérrima, y es un extremo que ningún país sensato del mundo podría plantear".